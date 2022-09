Home Betriebssystem Apple veröffentlicht neue Public Beta von macOS Ventura

Apple veröffentlicht neue Public Beta von macOS Ventura

Apple hat zuletzt auch eine neue öffentliche Beta von macOS Ventura für die freiwilligen Tester vorgelegt. Die Public Beta 7 kann ab sofort geladen und installiert werden. Die finale Version von macOS Ventura erscheint im kommenden Monat und ist hoffentlich weitgehend frei von Fehlern. Die jüngste Beta bringt wohl vor allem weitere Verbesserungen bei Stabilität, Sicherheit und Performance.

Apple hat zuletzt auch eine weitere Beta von macOS Ventura an die freiwilligen Tester verteilt. Beta 7 kann damit ab sofort von allen interessierten Nutzern geladen und installiert werden. Die jüngste Beta lässt sich wie üblich am Mac installieren, indem der Download in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen wird.

Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist nach einer einmaligen Registrierung mit der eigenen Apple-ID kostenlos möglich.

Einige Neuerungen in macOS Ventura

Apple bringt die diversen Neuerungen aus iOS 16 auch auf den Mac. Die finale Version von macOS Ventura wird im kommenden Monat für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt.

Dabei bleibt zu hoffen, dass das finale Release weitgehend benutzbar sein wird. Jüngste Berichte von Beta-Testern lassen in dieser Hinsicht nicht viel gutes erwarten, aber womöglich nutzt Apple die verbleibenden Wochen noch, um die schlimmsten Dellen auszubessern.

Wie läuft die neue Beta von macOS Ventura bei euch?

