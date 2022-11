Home Apple Apple und Google werden geprüft | Apple Store Autounfall | iPhone 14 Pro schnellstes 5G Smartphone – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute informieren wir euch über anstehende Prüfungen zwecks Marktbeherrschung bei Apple und Google, den Unfall im Apple Store und wie schnell das iPhone 14 Pro mit 5G umgehen kann. Das und mehr gleich hier.

Britische Aufsichtsbehörde prüft Apple und Google

Wenn du kein iPhone hast, dann hast du wahrscheinlich ein Android Smartphone. Diese knappe Auswahlmöglichkeit beunruhigen zumindest die Behörden in Großbritannien und diese haben nun eine Prüfung der beiden Unternehmen angesetzt. Ob das UK-OS kommen wird oder welche Konsequenzen sonst drohen könnten, bleibt abzuwarten.

Auto-Crash im Apple Store nur Unfall?

Ein Toter und 20 verletzte, das war das Resultat eines Unfalls mit einem SUV, der am Montag Abend in einen Apple Store in Massachusetts raste. Anfangs ging man von einer geplanten Aktion aus, doch nun beteuert der Fahrer, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Dieser war mit dem Fuß am Gas hängen geblieben und konnte den Aufprall nicht verhindern, laut eigener Aussage.

iPhone 14 Pro schnellstes 5G Smartphone

Mit Geschwindigkeiten von 175 Mbit/s – 177,2 Mbit/s im durchschnitt sichert sich das iPhone Pro und Pro Max den Titel des schnellsten 5G Smartphones in den USA und Großbritannien. Dahinter liegt die Galaxy-Reihe von Samsung mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 137 Mbit/s – 165 Mbit/s.

Was sonst noch wichtig war

iCloud für Windows zeigt wegen Fehler nach der Synchronisation wohl teilweise Bilder fremder Leute auf dem PC an.

Twitter will das Chaos um den blauen Haken nun umgehen, indem sie Haken in verschiedenen Farben anbieten werden.

iTunes Guthaben ab 100 Euro aktuell mit 10% Bonus bei Amazon.

Das war es wieder für heute, euch noch einen angenehmen Mittwoch und bis zum nächsten mal.

