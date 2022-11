Home Apple Apple und Google erwürgen den Wettbewerb: Britische Aufsichtsbehörde leitet Prüfung ein

Apple muss sich einer fortgesetzten Prüfung der britischen Wettbewerbsbehörden stellen, die eine mögliche marktbeherrschende Stellung des iPhone-Konzerns zum Thema hat. Auch Google sieht dieser fortgesetzten Prüfung entgegen. Die Unternehmen dominieren gemeinsam den mobilen Markt für Apps und Browser, was der britischen Wettbewerbsaufsicht Sorgen bereitet.

Die britische Aufsichtsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) leitet nach einer Voruntersuchung nun eine Prüfung von Apple aufgrund angenommener Wettbewerbsverzerrungen ein. Dem voran ging eine jahrelange Erhebung von Daten, diese zeigte: 86% der befragten Unternehme und Developer sehen substanzielle Behinderungen durch Apple und Google.

Hintergrund der Prüfung ist die absolut erdrückende Dominanz von Google und Apple bei verschiedenen Aspekten der mobilen Internetnutzung. Rund 97% aller Webzugriffe erfolgten über Geräte von Apple oder Google. Viele Entwickler und Unternehmen fühlen sich durch die Vormachtstellung der beiden Platzhirsche in ihren Aktivitäten gehemmt, so die kommissarische Leiterin der Behörde Sarah Cardell in einer entsprechenden Stellungnahme.

Verordnungen zur Auflockerung des Wettbewerbs möglich

Das nun aufgeschlagene Kapitel der Untersuchung muss binnen 18 Monaten abgeschlossen sein. Während dieser Zeit kann die CMA umfangreiche Einsichten von Apple und Google verlangen. Sie kann auch vorläufige Verordnungen erlassen, die sofort rechtskräftig sind, um ihrem Auftrag, für einen fairen Wettbewerb zu sorgen, gerecht zu werden. Welcher Art diese Anordnungen sein könnten, ist noch nicht absehbar.

Parallel läuft eine unabhängige Prüfung speziell von Apples App Store-Politik und des exklusiven Vertriebs über diesen Kanal, der die 30%-Provision beinhaltet. Apples Sprecher erklärte hierzu nur nichtssagenden, weiter konstruktiv mit der Behörde zusammenarbeiten zu wollen, um den eigenen Ansatz seiner Dienste zu erklären.

