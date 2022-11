Home Sonstiges Vielfarbige Häkchen: Wie Elon Musk das Vertrauen in Twitter retten möchte

Vielfarbige Häkchen: Wie Elon Musk das Vertrauen in Twitter retten möchte

Elon Musk möchte das Chaos auf Twitter eindämmen. Nachdem reihenweise potente Werbekunden abgesprungen waren, wächst der Druck auf den neuen Besitzer, für geordnete Verhältnisse zu sorgen. Die sollen nun unter anderem vielfarbige Verifizierungshäkchen bringen. Wann diese aber kommen, ist noch offen.

Mit dem Plan, das blaue Häkchen für verifizierte Accounts für beliebige Nutzer zum Kauf anzubieten, ist Elon Musk wohl gescheitert. Dieser Schritt hatte trotz nur sehr kurzer Dauer, für die die neue Maßnahme aktiv war, ein unglaubliches Chaos auf der Plattform ausgelöst und das Vertrauen in die Echtheit von Accounts tiefgreifend erschüttert.

Twitter wurde ohnehin schon lange ein großes Problem mit Fake-Accounts nachgesagt, diese Episode hat dem Vertrauen in die Plattform aber in den Augen vieler Werbekunden einen Dolchstoß versetzt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Zahlreiche Anzeigenkunden sprangen ab: Tatsächlich soll gut die Hälfte der 100 wichtigsten Werbekunden von Twitter die Platzierung weiterer Anzeigen zeitweise ausgesetzt haben, berichten Agenturen.

Vielfarbige Häkchen sollen Vertrauen zurückbringen

Nun soll es einstweilen kein blaues Häkchen mehr zu kaufen geben. Für die Zukunft steht nun ein System verschiedener Farben für verschiedene Arten der Verifizierung im Raum. Organisationen und Unternehmen sowie wichtige Personen werden dann in einer anderen Farbe gekennzeichnet als einzelne Nutzer.

Unterdessen sind weitere Top-Manager gegangen, die den neuen Kurs von Elon Musk nicht mittragen wollten, so verlässt auch Damien Viel, Twitter-Chef in Frankreich, nach sieben Jahren das Unternehmen.

Manager aus dem Marketing gingen ebenfalls, nachdem sie gedrängt wurden, weitere Jobs zu streichen. Von ursprünglich 7.400 Mitarbeitern sind nun bei Twitter noch 2.700 Beschäftigte übrig.

