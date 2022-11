Home Daybreak Apple Apple und Amazon angeklagt | staatliche Spionage-Apps | neues Futter für Apple TV+ – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Guckt ihr die Spiele der Fußball-WM? Noch selten zuvor wurde über ein Sportiven so kontrovers und auf persönlicher Ebene diskutiert, wie vor diesen Spielen – Gegenstand unseres Kommentars am Wochenende. Außerdem bekommt es Apple in den USA mit einer neuen Klage zu tun. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wurde einmal mehr vorgeworfen, den Wettbewerb zu manipulieren. Der iPhone-Konzern sitzt aber nicht allein auf der Anklagebank, dort findet sich auch Amazon wieder. Beiden Unternehmen wird zur Last gelegt, die Preise für iPhones und Co. künstlich hoch gehalten zu werden, hier dazu mehr.

WM-App ein potenzieller Spion auf dem eigenen Smartphone

Die diesjährige FIFA-WM löst so viele Debatten wie wohl noch keine Weltmeisterschaft vorher aus, das hat mit dem Austragungsland zu tun. In unserem Kommentar vom Wochenende gehen wir nicht nur auf die ungute Tendenz ein, sportliche Großevents an Länder mit zweifelhafter bis nicht vorhandener Demokratie- und Menschenrechtsachtung zu vergeben, sondern geben auch einen Überblick darüber, was staatliche Apps auch westlicher Demokratien auf Smartphones der Nutzer tun können, hier geht’s zum Beitrag.

Apple TV+ bekommt neues Futter

Ein wenig Input bekommt Apples Streamingdienst Apple TV+, dort geht eine weitere Serie in die Verlängerung, hier dazu mehr.

Der Fidor Bank wird der Stecker gezogen

Sie war einst sehr beliebt bei Direktbankkunden, doch die guten Zeiten der Fidor Bank sind lange vorbei, jetzt folgt das Ende: Der französische Eigentümer BPCE will das Unternehmen bis 2024 abwickeln und kündigt ab kommendem Jahr den Kunden. Die Kontomodelle wurden vorher schon langsam, aber sicher weniger attraktiv.

Und als Hörtipp habe ich noch die jüngste Ausgabe des Apfelplausch, der diese Woche etwas später als gewöhnlich erschienen ist, zur aktuellen Episode hier entlang

Damit darf ich euch einen entspannten Start in die Woche wünschen.

