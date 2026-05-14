Apple TV veröffentlicht den Trailer zur Psychothrillerserie „Cape Fear“: läuft Anfang Juni an

Apple TV soll laut einem internen Memo von John Ternus unter seiner zukünftigen Regie als CEO weiter an Bedeutung gewinnen. Schon jetzt werden jedoch die Weichen gestellt, die Pipeline an neuen Inhalten ist prall gefüllt. Dabei will sich der Streamingdienst inhaltlich etwas breiter aufstellen und baut derweils sein Portfolio an Thrillerserien weiter aus. Schon Anfang Juni dürfen sich Abonnenten auf eine neue Serie mit Javier Bardem in der Hauptrolle freuen.

Der Trailer ist nun verfügbar

Der Streamingdienst Apple TV wagt sich mit „Cape Fear“ an einen Psycho-Horror-Thriller, der Hollywoods Schwergewichte vereint. Die Serie orientiert sich an Scorseses eigenem Remake von 1991 und folgt dem verheirateten Anwaltspaar Anna und Tom Bowden, das nach der Entlassung von Max Cady – dem Mörder, für dessen Verurteilung sie mitverantwortlich waren – von ihm bedroht wird. Oscar-Preisträger Javier Bardem schlüpft in die Rolle des rachsüchtigen Cady, die scar-Nominierte Amy Adams spielt Anna Bowden. Patrick Wilson verkörpert Tom Bowden, weitere Rollen übernehmen CCH Pounder, Jamie Hector und Anna Baryshnikov. Was der nun offiziell veröffentlichte Trailer verspricht, kann sich sehen lassen.

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Anna Bowden fungiert zusammen mit Javier Bardem auch als ausführende Produzentin der Serie, unterstützt von Steven Spielberg und Martin Scorsese.

Anfang Juni geht es los

Die Miniserie ist auf insgesamt zehn Folgen limitiert und wird Anfang Juni 2026 debütieren. Konkret werden die ersten beiden Episoden am 05. Juni 2026 auf Apple TVF verfügbar sein. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Das Staffelfinale ist auf den 31. Juli 2026 gelegt worden.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.