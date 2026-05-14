iOS 27 galt lange als ein eher unauffälliges Update, das primär der Qualitätssicherung dienen sollte. Einzige große Neuerung laut Gerüchteküche sollte die neue Siri sein. Nun aber sieht es jedoch stark danach aus, als könnte iOS 27 eines der spannendsten Updates der letzten Jahre werden, was auch daran liegt, dass nach und nach ziemlich konkrete Details zu den geplanten Neuerungen durchsickern.

Apple plant bekanntlich einen radikalen Neustart für Siri. Mit iOS 27 soll der Sprachassistent nicht nur intelligenter werden, sondern sich zu einem vollwertigen KI-Chatbot und digitalen Agenten entwickeln, der direkt mit Diensten wie OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude und Google Gemini konkurriert.

Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf interne Informationen zu Apples Entwicklungsplänen.

Siri zieht auf der Dynamic Island ein

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die Benutzeroberfläche. Siri soll künftig primär über die Dynamic Island gesteuert werden. Wird Siri per Sprachbefehl oder Seitentaste aktiviert, erscheint dort eine pillenförmige Animation.

Antworten und Aktionen werden anschließend in transparenten Karten dargestellt. Durch Wischen öffnet sich ein Konversationsmodus, der optisch stark an iMessage erinnert. Ergänzend blendet Siri kleine Informationskarten ein, etwa für Wetterdaten, Notizen, Termine oder andere kontextbezogene Inhalte.

Erstmals eigene Siri-App geplant

Zusätzlich entwickelt Apple offenbar erstmals eine eigenständige Siri-App. Nutzer sollen dort frühere Unterhaltungen durchsuchen und neue Chats starten können.

Die Oberfläche erinnert laut Bericht mit diesen Features an moderne KI-Apps:

Rasteransicht früherer Gespräche Suchleiste

„+“-Button für neue Chats

„+“-Button für neue Chats Unterstützung für Sprach- und Texteingaben

Upload von Bildern und Dokumenten

Vieles davon erinnert stark an KI-Apps wie ChatGPT oder Gemini.

„Search or Ask“ ersetzt klassische Suche

Apple plant zudem ein neues systemweites Suchsystem. Durch Herunterziehen von oben soll künftig eine kombinierte Such- und KI-Oberfläche erscheinen.

Im Zentrum steht ein „Search or Ask“-Feld innerhalb der Dynamic Island. Anders als die bisherige Spotlight-Suche soll das System deutlich tiefere Informationen aus Apps und dem Web liefern.

Siri wird dabei verstärkt Online-Inhalte nutzen, um komplexere Fragen zu beantworten. Die Antworten sollen mit Stichpunkten, Bildern und erweiterten Informationen dargestellt werden.

Apple öffnet Siri für andere KI-Dienste

Besonders bemerkenswert ist Apples neue Offenheit gegenüber Drittanbieter-KIs. Nutzer sollen künftig direkt zwischen verschiedenen KI-Diensten wechseln können.

Neben Siri könnten dann auch ChatGPT oder Gemini als bevorzugter Assistent genutzt werden. Laut Bloomberg will Apple Drittanbieter-KIs außerdem systemweit integrieren, etwa für:

Die Schreibwerkzeuge

Image Playground

Apple-Intelligence-Funktionen

Damit würde Apple seine bisherige enge ChatGPT-Integration deutlich ausbauen.

Image Playground wird realistischer

Auch die KI-Bildgenerierung erhält offenbar ein umfassendes Redesign. Die App Image Playground soll einfacher bedienbar werden und stärker auf natürliche Sprache setzen.

Neu geplant sind unter anderem:

weniger manuelle Steuerungselemente

eine „Beschreibe die Änderung“-Funktion

überarbeitete Galerieansicht

realistischere Bildmodelle

Apple testet laut Bericht bereits neue KI-Modelle für deutlich lebensechtere Bildgenerierung.

Weitere Änderungen in Arbeit

Neben Siri und KI-Funktionen arbeitet Apple offenbar auch an Anpassungen für:

Die Kamera-App

Die Fotos-App

Die Fotos-App Wallet

Kurzbefehle

Liquid-Glass-Design

iOS 27 entwickelt sich damit zunehmend zu einem der größten KI-Updates in der Geschichte des iPhones.