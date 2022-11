Home iCloud / Services Dritte Staffel von „Mythic Quest“ist nun auf Apple TV+ angelaufen

Dritte Staffel von „Mythic Quest“ist nun auf Apple TV+ angelaufen

Mittlerweile kann man bei der Anzahl hochwertig produzierter Serien auf Apple TV+ nun nicht mehr von einem Geheimtipp sprechen. Die Serie „Mythic Quest“ hingegen läuft immer noch etwas unter dem Radar. Wer hier reinschauen möchte, darf sich freuen. Gestern veröffentlichte Apple die ersten Folgen der dritten und somit neuen Staffel.

„Mythic Quest“ Staffel 3

Für den Start der dritten Staffel hat sich Apple TV+ ordentlich Zeit gelassen. Die neunte und letzte Folge der zweiten Staffel wurde von Apple TV+ Ende Juni 2021 bereitgestellt. Inhaltlich knüpft Staffel Drei nahtlos am Handlungsstrang an, wie sich aus der offiziellen Beschreibung ableiten lässt:

In der neuen Staffel von „Mythic Quest“ ist der Lockdown endlich vorüber und alle (nun ja, fast alle) treffen sich im Büro wieder, wo sie versuchen, an den Erfolg von Raven’s Banquet anzuknüpfen, indem sie ein episches neues Erweiterungsset entwickeln. Doch Ian (Rob McElhenney) und die kürzlich zum Co-Creative Director beförderte Poppy (Charlotte Nicdao) haben Probleme, sich auf eine Richtung für die Zukunft des Spiels zu einigen. Derweil versucht C.W. (F. Murray Abraham), mit einigen ungelösten Problemen aus seiner Vergangenheit abzuschließen, die Tester (Ashly Burch und Imani Hakim) testen die Grenzen ihrer jungen Liebe im Büro und David (David Hornsby) verliert eine weitere Frau in seinem Leben, als Jo (Jessie Ennis) ihn im Stich lässt, um für Brad (Danny Pudi) als Assistentin zu arbeiten.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Verfügbarkeit

Die ersten beiden Folgen der neuen Staffel lassen sich seit gestern auf Apple TV+ abrufen. Die weiteren Folgen werden in einem wöchentlichen Turnus immer am darauffolgenden Freitag online gestellt. Abrufbar ist Apple TV+ mittlerweile auf nahezu allen relevanten Plattformen. Für den Dienst werden jedoch nun 6,99€ statt ehemals 4,99€ fällig. Das ist immer noch preisgünstig, alle Inhalte werden in Dolby Vision, HDR10 und mit Dolby Atmos produziert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!