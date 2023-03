Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt Trailer für die Serie „The Last Thing He Told Me“ und verrät Starttermin

Man kann es nicht anders sagen, Apple TV+ läuft auf allen zwölf Zylindern und feuert aus allen Rohren: Gefühlt gibt es aktuell jeden Tag einen neuen Inhalt, der angekündigt wird. Damit kommen wir zur Serie mit Jennifer Garner in der Hauptrolle, die Mitte April auf Apple TV+ debütieren wird.

Trailer zu „The Last Thing He Told Me“ veröffentlicht

Die neue Serie ist ein Drama: Jennifer Garner spielt hier Hanna, die sich ihrer Stieftochter annähern und ihr Vertrauen gewinnen muss, um das mysteriöse Verschwinden ihres Mannes aufklären zu können. Wem der Plot bekannt kommt, der liegt richtig. Die Drama-Serie basiert auf dem gefeierten Roman der Autorin Laura Dave. Der am 4. Mai 2021 von Simon & Schuster als Hardcover veröffentlichte Roman „The Last Thing He Told Me“ wurde sofort zum Bestseller Nr. 1 der New York Times und blieb über ein Jahr auf dieser Bestseller-Liste. Er war der Gewinner des Goodreads Choice Awards für den besten Thriller/die beste Spannung des Jahres 2021, ein Amazon-Bestes Buch des Jahres 2021, ein Apple-Bestes Buch des Jahres 2021; und im Jahr 2022 war „The Last Thing He Told Me“ eines der beliebtesten Bücher, die in Bibliotheken in ganz Amerika ausgeliehen wurden, sowie das beliebteste E-Book Nr. 1. Das sind doch gute Voraussetzungen und der Trailer macht Lust auf Mehr:

Die Serie verfügt mit Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Geoff Stults und John Harlan Kim über eine weitere hochkarätige Besetzung.

Startet Mitte April

Die neue Serie wird Mitte April starten. Genauer gesagt, werden die ersten beiden Folgen am 14. April 2023 ausgestrahlt. Die restlichen fünf Folgen der insgesamt sieben Folgen umfassenden Staffel werden dann im bekannten wöchentlichen Turnus ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

