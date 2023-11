Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Starttermin von „The Family Man“

Apple TV+ verrät Starttermin von „The Family Man“

In den letzten Wochen gab es eine bemerkenswerte Änderung bei Apple TV+ und wir reden Nicht einmal von der saftigen Preiserhöhung. Hatte man sich bisher primär auf Serien konzentriert, stehen nun Filme im Fokus.

Apple TV+ kündigt „The Family Man“ an

Apple TV+ hat sehr wohl diverse Filme im Portfolio, doch zuletzt nahmen die Anstrengungen, neue Inhalte zu produzieren deutlich zu und damit kommen wir zu „The Family Man“ mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle, flankiert von Michelle Monaghan. Der Streamingdienst beschreibt den Inhalt mit den folgenden Worten:

„Dan Morgan (Mark Wahlberg) liebt sein ruhiges Vorstadtleben als hingebungsvoller Ehemann, Vater von drei Kindern und erfolgreicher Autoverkäufer. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Jahrzehnte zuvor war er ein Elite-Attentäter der Regierung, dessen Aufgabe es war, die tödlichsten Bedrohungen der Welt zu beseitigen. Als Feinde aus seiner Vergangenheit ihn aufspüren, packt Dan seine ahnungslose Frau (Michelle Monaghan), seine verängstigte Teenager-Tochter, seinen jugendlichen Pro-Gamer-Sohn und sein entzückendes 10 Monate altes Baby in ihren Minivan und macht sich auf den Weg zu einem spontanen Roadtrip quer durchs Land nach Las Vegas. Dan ist entschlossen, seine Familie zu beschützen – und ihnen gleichzeitig den Urlaub seines Lebens zu gönnen – und muss seine lange schlummernden Fähigkeiten in die Tat umsetzen, ohne seine wahre Identität preiszugeben.“

Erscheint Mitte Dezember

Der Film wird rechtzeitig zur dunklen und kalten Jahreszeit im Dezember erscheinen. Konkret wurde der 15. Dezember 203 als Erscheinungstermin auserkoren. Dann lässt sich der Film exklusiv auf Apple TV+ streamen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!