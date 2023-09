Home iCloud / Services Apple TV+: Trailer zur Doku über „The Super Models“ steht zum Abruf bereit

Apple TV+: Trailer zur Doku über „The Super Models“ steht zum Abruf bereit

Was heute Influencerinnen auf Tik-Tok und Instagram sind, waren in den 1990-er Jahren die Supermodels. Christy Turlington, Naomi Campell, Cindy Crawford und Linda Evangelista etablierten sich als eigene Marke und stiegen zu Superstars auf. Die Doku beleuchtet den Weg dahin.

Trailer zu “ The Super Models“ verfügbar

In den 1990-er Jahren konnte kaum ein Designer, kaum ein Modelabel eine große Werbekampagne fahren, ohne eines der oben genannten Models dafür zu buchen. Sie waren echte Superstars und haben das Modebusiness und die Wahrnehmung von Models gravierend verändert. Der Streamingdienst beschreibt die vierteilige Dokumentation wie folgt:

Die Doku blickt dabei zurück an die Anfänge in den 1980-er Jahren. Jede Episode in der vierteiligen Dokuserie enthält noch nie zuvor gesehene Kommentare von einigen der größten Namen der Mode und Kultur, mit Mitwirkenden wie Fabien Baron, Jeanne Beker, Emily Bierman, Tim Blanks, Martin Brading, Paul Cavaco, Carlyne Cerf de Dudzeele, Grace Coddington, Sante D’orazio, Charles DeCaro, Arthur Elgort, Edward Enninful, David Fincher, Tom Freston, John Galliano, Garren, Robin Givhan, Tonne Goodman, Michael Gross, Bethann Hardison, Marc Jacobs, Kim Jones, Donna Karan, Calvin Klein, Michael Kors, Rocco Laspata, Suzy Menkes, Isaac Mizrahi, Michael Musto, François Nars, Todd Oldham, Ruben Halstein, Anna Sui, Annie Veltri, Donatella Versace und Vivienne Westwood.

Interessanter Fakt: Alle vier Supermodels waren genau einmal gemeinsam vor der Kamera zu finden, und zwar in einem Musikvideo von George Michael. Ob man sich die Doku ansehen sollte, könnte der Trailer klären:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Dokumentation, die leider mehrfach verschoben werden musste, ist ab morgen exklusiv bei Apple TV+ verfügbar.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!