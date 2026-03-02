Apple TV stellt Trailer für die fünfte Staffel von „For All Mankind“ bereit

Auch wenn Apple TV in letzter Zeit viel in Krimi- und Thrillerserien investierte, bleibt unserer Meinung nach Science Fiction das eigentliche Steckenpferd des Streamingdienstes aus Cupertino. Eine der Serien, die das untermauert, ist „For All Mankind“. Die fünfte Staffel wird noch in diesem Monat anlaufen und nun ist der Trailer verfügbar.

Trailer zur fünften Staffel steht bereit

In der Serie haben die Sowjets das Wettrennen zum Mond gewonnen und über die Jahrzehnte ist ein erbitterter Wettstreit um die Vorherrschaft im All geworden. In der vierten Staffel wurde der Mars besiedelt und die fünfte Staffel knüpft daran an. Spannenderweise zeigen sich dort politisch und gesellschaftlich exakt die gleichen Probleme wie auf der Erde. Genährt werden diese Streitereien zwischen den Menschen, die auf der Erde leben, und den Bewohnern auf dem Mars. Der nun veröffentlichte Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf das, was Zuschauer in der fünften Staffel erwarten dürfen.

In der fünften Staffel kehren unter anderem Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña und Wrenn Schmidt zurück, zusammen mit Mireille Enos („The Killing“, „Hanna“), Costa Ronin („The Americans“, „Homeland“), Sean Kaufman („The Summer I Turned Pretty“), Ruby Cruz („Bottoms“) und Ines Asserson („Royalteen“). Los geht es übrigens am 27. März, dann wird die erste Episode ausgestrahlt. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter, die fünfte Staffel umfasst zehn Folgen.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.