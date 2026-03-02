Nach nicht einmal zwei Jahren plant Sonos eine komplett neue App

In der modernen Technik ist die Gültigkeit des Mottos „Software sells Hardware“ bedeutender denn je. Wie bedeutend, musste Sonos nach dem vollkommen missratenen Start seiner aktuellen App im Jahr 2024 schmerzhaft lernen – man verlor nicht nur seinen CEO Patrick Spence, sondern zwischenzeitlich sogar bis zu 60% des Börsenwerts. Der neue CEO Tom Conrad lässt die App beständig nachbessern, doch das wird nicht ausreichen. Man wird einen weiteren App-Neustart anstreben.

Sonos werkelt an neuer App

Im Rahmen eines von Bloomberg aufgegriffenen internen Meetings stellte CEO Tom Conrad eine frühe Version der überarbeiteten Benutzeroberfläche vor und räumte dabei offen ein, dass die aktuelle App trotz zahlreicher Updates weiterhin mit spürbaren Usability-Problemen zu kämpfen hat. Besonders kritisch sind zentrale Funktionen wie der schnelle Wechsel zwischen Räumen, eine zuverlässige Wiedergabesteuerung, der direkte Zugriff auf wichtige Einstellungen sowie die einfache Verwaltung von Gruppen. Gerade bei einem Multiroom-System müssen diese Kernbereiche reibungslos, intuitiv und ohne Verzögerung funktionieren – genau hier besteht derzeit offenbar noch deutlicher Optimierungsbedarf.

Rollout soll in Wellen erfolgen

Sonos scheint dabei auch beim Release aus dem Desaster gelernt zu haben. Demzufolge soll die neue App mit allen relevanten Basisfunktionen erscheinen. Neue Funktionen sollen anschließend schrittweise mit nachgelagerten Updates eingeführt werden. Wann genau wir mit dem Update in diesem Jahr rechnen können, ist indes noch unklar.