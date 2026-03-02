Zum Start der Formel 1 integriert Apple Maps die aktuellen Rennstrecken

Heute ist die achte Staffel der beliebten Doku-Serie „Formula 1 – Drive to Survive“ angelaufen, kommendes Wochenende startet die neue Saison. Dank eines komplett neuen Reglements bezüglich der Motoren ist der Ausgang der Weltmeisterschaft so ungewiss wie seit Jahren nicht mehr. In den USA wird das Ganze von Apple TV übertragen und nun gibt es für Apple Maps eine interessante Neuerung.

Rennstrecke Albert Park in 3D in Apple Maps

Apple hat per serverseitigem Update eine neue, besonders detaillierte 3D-Ansicht für ausgewählte Formel-1-Strecken in Apple Maps freigeschaltet. Den Auftakt macht der Albert Park Circuit in Melbourne, auf dem sämtliche 14 Kurven vollständig markiert, Randsteine realistisch nachgebildet und Tribünen beschriftet in 3D dargestellt werden. Auch die Boxengasse, Fußgängerbrücken sowie prägende Bauwerke wie das Pit Building und das Lakeside Stadium sind dreidimensional modelliert. Ergänzend integriert Apple markante Wahrzeichen der Stadt wie den Eureka Tower, den Luna Park Melbourne und das Marvel Stadium. Damit wird die Rennstrecke nicht nur kartografisch erfasst, sondern als interaktives 3D-Modell visuell erlebbar gemacht.

Orientierungshilfen vor Ort für Besucher

Vor Ort soll die Funktion zudem praktische Orientierung bieten: Pop-up-Markierungen zeigen Eingänge, Toiletten, Wasserstationen, Erste-Hilfe-Punkte und Merchandise-Stände an. Besucher können sich per Laufwegbeschreibung direkt zur eigenen Tribüne navigieren lassen. Parallel dazu veröffentlicht Apple einen neuen Guide in Apple Maps, der Informationen zu allen 24 Grand-Prix-Strecken der Saison bündelt. Weitere Kurse sollen im Laufe des Jahres mit detaillierten 3D-Modellen und Event-Hinweisen folgen. Apple Maps entwickelt sich damit zunehmend zu einem digitalen Event-Hub für Großveranstaltungen – insbesondere im internationalen Motorsport.