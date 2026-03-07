Apple TV räumt dank der Serie „The Studio“ bei den 32. Actor Awards ab

Apple TV hat mittlerweile ein breites Portfolio an Inhalten, aufgeschlüsselt nach Serien, Filmen und Dokumentationen. Dennoch ist Qualität nach wie vor das wichtigste Kriterium für den Streamingdienst und das zahlt sich aus – kein Service bekommt so viele Auszeichnungen wie Apple TV. Nun muss Cupertino wieder Platz in seiner Vitrine schaffen.

Apple TV räumt bei den 32. Actor Awards ab

Waren gewonnene Awards in den Anfängen von Apple TV noch etwas Besonderes, so konnte man mit der Serie „Ted Lasso“ mehrere Emmys gewinnen, ist das heute eher Daily Business. Bei nahezu jeder Nominierung nimmt man Auszeichnungen mit nach Hause und kann sich dabei auf deutlich mehr Eigenproduktionen verlassen. So hat sich die Serie „The Studio“ derzeit als Zugpferd entwickelt, wie man nachfolgend erkennen kann:

„Das Studio“

Herausragende Leistung eines Ensembles in einer Comedyserie

Herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Comedyserie – Seth Rogen

Herausragende Leistung einer Schauspielerin in einer Comedyserie – Catherine O’Hara

BAFTA Filmpreise:

„F1“

Klang

Auszeichnungen der Producers Guild of America (PGA)

„Das Studio“

Danny-Thomas-Preis für herausragende Leistungen als Produzent von Fernsehserien – Komödie

Auszeichnungen der Art Directors Guild (ADG)

„Das Studio“

Halbstündige Serie mit einer Kamera – „The Note“

„Severance“

Einstündige zeitgenössische Einzelkamera-Serie — „Chikhai Bardo“

„Palm Royale“

Einstündige Serie mit einer Kamera – „Maxine trinkt jetzt Martinis“, „Maxine serviert einen Swerve“

Apple – Someday von Spike Jonze: „AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung“

Kurzformat- und Musikvideos

Auszeichnungen der Visual Effects Society (VES)

„F1“ – Modernes Rennen und POV-Aufnahmen

Herausragende Bildkomposition und Beleuchtung in einem Spielfilm

„Prehistoric Planet: Ice Age“ – „Der große Frost“

Herausragende visuelle Effekte in einer fotorealistischen Episode

Herausragende Effektsimulationen in einer Episode, einem Werbespot, einer Spielsequenz oder einem Echtzeitprojekt

Auszeichnungen der Costume Designers Guild (CDG)

„Das Studio“

Exzellenz im zeitgenössischen Fernsehen

„Palm Royale“

Exzellenz im historischen Fernsehen

Auszeichnungen der Make-Up Artists & Hair Stylists (MUAHS) Guild

„Das Studio“

Die besten modernen Haarstylings

Die besten zeitgenössischen Make-up-Produkte

„Palm Royale“

Die besten Frisuren für bestimmte Epochen und/oder Charaktere

Bestes historisches und/oder charakterbezogenes Make-up

Auszeichnungen der Society of Composers & Lyricists (SCL)

„Severance“

Herausragende Originalmusik für eine Fernsehproduktion

Casting Society of America (CSA) Artios Awards

„Das Studio“

Pilotfolge und erste Staffel: Komödie

„Severance“

Fernsehserie: Drama

Eddie Awards der American Cinema Editors (ACE)

„Das Studio“

Beste geschnittene Comedy-Serie mit einer Kamera – „The Promotion“

Auszeichnungen der Gilde der Musiksupervisoren

„Das Studio“

Beste Musikbetreuung in einer Fernsehkomödie

„Smoke“

Bester Song, der für das Fernsehen geschrieben und/oder aufgenommen wurde — „Dialing In“

Apple – „iPhone 17 Pro / Das ultimative Pro-Modell“

Beste Musikbetreuung in der Werbung (Synch)

NAACP Image Awards

„Number One on the Vall Sheet“

Herausragender Dokumentarfilm, Fernsehen

Herausragende Regie in einem Dokumentar-, Fernseh- oder Kinofilm — Reginald Hudlin, Shola Lynch

Auszeichnungen der African-American Film Critics Association (AAFCA)

„F1“

Bester Nebendarsteller, Film — Damson Idris

Annie Awards

„Snoopy präsentiert: Ein Sommermusical“

Beste Sonderproduktion

„Prehistoric Planet: Ice Age“

Best FX – TV/Medien

Irische Film- und Fernsehakademiepreise

„F1“

Schauspielerin in einer Nebenrolle, Film — Kerry Condon

Auszeichnungen der British Society of Cinematographers

„Severance“

Beste Kameraführung in einem Fernsehdrama (International/Streaming) — „Goodbye, Mrs. Selvig“

Association of Motion Picture Sound Awards

„F1“

Hervorragende Tonqualität für einen Spielfilm

Internationale Auszeichnungen der Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA)

„Das Studio“

Beste Comedyserie

„Slow Horses“

Bester Hauptdarsteller in einer Serie – Gary Oldman

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.