Apple TV+: Neue Serie „Urlaub wider Willen“ über das Reisen mit Eugene Levy ab sofort verfügbar

Wer noch auf der Suche nach dem richtigen Abendprogramm ist und mit der neuen Thriller-Serie wenig anfangen kann, der sollte dennoch einen Blick zu Apple TV+ werfen. Denn seit  Freitag gibt es noch eine neue Serie über das Reisen mit Eugene Levy.

„Urlaub wider Willen“

Eugene Levy ist ein preisgekrönter Schauspieler, der den Meisten von euch noch als Dad aus den American-Pie-Filmen bekannt sein dürfte. In dieser Serie muss Levy von der Couch runter und bei seinen Reisen durch in Costa Rica, Finnland, Italien, Japan, den Malediven, Portugal, Südafrika und den Vereinigten Staaten nicht nur die Hotels erkunden, sondern sich auch mit der Kultur auseinandersetzen.

Die Serie umfasst insgesamt acht Folgen und hier gibt es ein kleines Novum: Direkt zum Start der Staffel lassen sich alle acht Folgen streamen.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

