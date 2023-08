Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt „The Changeling“ an und stellt Trailer bereit

Apple TV+ kündigt „The Changeling“ an und stellt Trailer bereit

Apple TV+ ist mittlerweile die erste Adresse für hochwertige Serien und passend zum Herbst kündigt der Streamingdienst nun einen weiteren Zugang an, der etwas düster und schaurig ist.

Trailer für „The Changeling“ veröffentlicht

Es dabei um die Serie “The Changeling”, die ein Horrormärchen für Erwachsene ist und auf dem gleichnamigen Bestseller von Victor LaValle basiert. Neben Lakeith Stanfield spielen in der Serie Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson und Special Guest Star Malcolm Barrett die weiteren Rollen. Apple TV+ veröffentliche dazu nun den offiziellen Trailer zur Serie, um einen ersten Vorgeschmack zu bekommen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die erste Staffel wird insgesamt 8 Folgen umfassen, wobei gleich die ersten drei Episoden zum Start der Serie am 08. September auf Apple TV+ abrufbar sein werden.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!