Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin für „Flora and Son“ an

Apple TV+ kündigt Starttermin für „Flora and Son“ an

Um weiterhin bei diversen Film-Awards eine Chance zu haben, muss auch Apple TV+ seine Filme bei diversen Filmfestspielen zeigen. Auf dem Toronto Film Festival wurde der Streifen „Flora and Son“ uraufgeführt und nun steht fest, zu wann der auf dem Streamingdienst aus Cupertino zu sehen sein wird.

Premiere auf Apple TV+ am 29. September

In dem Film „Flora and Son“ geht es um eine alleinerziehende Mutter, die Schwierigkeiten mit ihrem Sohn im Teenager-Alter bekommt und nach einem Hobby sucht. Konkret beschreibt der Dienst den Film wie folgt:

Die alleinerziehende Mutter Flora weiß nicht, was sie mit ihrem rebellischen Teenager-Sohn Max machen soll. Von der Polizei ermutigt, Max ein Hobby zu suchen, versucht Flora, ihn mit einer abgenutzten Akustikgitarre zu beschäftigen. Mit Hilfe eines erfolglosen Musikers aus LA entdecken Flora und Max die transformative Kraft der Musik. Aus dem musikalischen Kopf von John Carney erforscht ‚Flora and Son‘ die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn auf dem Weg zu einer neuen Harmonie.“

An sich ist der Stoff nicht neu, doch Apple TV+ hat schon diverse Male bewiesen, einer Geschichte einen neuen und frischen Touch verleihen zu können. Für uns sieht zumindest der Trailer recht ansprechend aus:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Aktuell läuft der Film noch in den USA in den Kinos und wird kommende Woche zur Premiere auf Apple TV+ bereitgestellt. Konkret lässt sich der Film ab dem 29. September auf dem Streamingdienst aus Cupertino abrufen.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!