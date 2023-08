Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Doku „The Pigeon Tunnel“ für Oktober 23 an

Tom Hiddleston ist ein äußerst charismatischer Schauspieler, der vielen Lesern als „Loki“ bekannt ist. Eine seiner besten Rollen hatte Hiddleston jedoch in der Serie „The Night Manager“, von der es leider nur eine Staffel gibt. Das ist schade, denn Material für weitere Staffeln gibt es zuhauf – Grund ist der Autor John le Carré, was jedoch ein Synonym ist. Eigentlich hört der Autor auf den Namen David Cornwell und ist ein ehemaliger Spion aus der Zeit des Kalten Kriegs, der seine Erfahrungen in diversen Büchern niederschrieb. Grund genug, sein Leben als Dokumentation zu verfilmen.

Doku „The Pigeon Tunnel“ angekündigt

Cornwell war fast sechs Jahrzehnte im Spionagegeschäft tätig und hat den Kalten Krieg hautnah miterlebt. Somit ist es wenig verwunderlich, dass er über genügend Material für diverse Spionage-Romane hatte – unter anderem auch für „The Night Manager“. Apple TV+ widmet dem Autor eine eigene Doku, die im Herbst 2023 erscheinen wird. Der Streamingdienst kündigte dies via Pressemitteilung an. Die globale Erstausstrahlung erfolgt am 20. Oktober 2023.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

