Apple TV+ kündigt animierte Fantasyserie „Die Grimm-Schwestern“ an

Ungeachtet der in den USA nun gültigen Preiserhöhung für Apple TV+ hat der Streamingdienst für die kommenden Wochen ein Feuerwerk in petto. Dabei sollen auch die Jüngsten nicht zu kurz kommen. Anfang Oktober wird es eine neue animierte Fantasyserie geben.

Kinderserie „Die Grimm-Schwestern“ angekündigt

Die Märchen um die Gebrüder Grimm kennt eigentlich jedes Kind, für Erwachsene gab es die Fernsehserie „Grimm“. Nun kündigte Apple an, in wenigen Wochen eine animierte Fantasyserie veröffentlichen zu wollen. „The Sisters Grimm“ basiert auf Michael Buckleys Bestseller-Buchreihe der New York Times und ist eine abenteuerliche und ergreifende Reise über detektivische Schwestern, die von den Brüdern Grimm abstammen und trotz ihrer großen Unterschiede ein ziemlich tolles Team bilden. Zwei verwaiste Schwestern finden sich in einer Stadt voller Menschen zurecht, die direkt aus Fantasie und Märchen stammen. Sie begegnen Helden und Schurken gleichermaßen und untersuchen gleichzeitig das Geheimnis ihrer verschwundenen Eltern. „Die Schwestern Grimm“ verbindet Entdeckung, Fantasie und Abenteuer und vermittelt wichtige Lektionen für alle Altersgruppen. Die Serie nsoll Anfang Oktober 2025 erscheinen, konkret geht es am 03. Oktober 2025.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen