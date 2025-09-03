Bosch Smart Home erweitert seine II [+M]-Produktfamilie mit einem neuen Bewegungssensor

Bosch Smart Home präsentierte im vergangenen Herbst seine II [+M]-Produktfamilie und erweitert diese nun um einen neuen Bewegungsmelder. Wir haben die Details dazu.

Bewegungsmelder II [+M] vorgestellt

Der Bewegungsmelder II [+M] verfügt über einen Erfassungsbereich von bis zu 13 Metern und einen Kleintierfilter für Tiere bis 80 cm Höhe, um Fehlalarme zu reduzieren. Bei Bewegung und schwachem Umgebungslicht aktiviert sich automatisch das integrierte Orientierungslicht, das ist extrem praktisch.

Dank der IP55-Zertifizierung ist der Bewegungsmelder wasserfest und eignet sich für unterschiedliche Einsatzbereiche. Laut Unternehmensangaben kann der Bewegungsmelder sowohl innerhalb des Bosch Smart Home Systems als auch in Matter-basierten Smart-Home-Setups genutzt werden. Weitere Funktionen in einer kurzen Übersicht:

Automatische Steuerung von smarten Lampen bei erkannter Bewegung

Sensoren für Temperatur, Helligkeit und Erschütterung zur Umsetzung smarter Szenarien

Taschenlampenfunktion zur Aktivierung des Orientierungslichts per Knopfdruck

Einfache Montage per Schrauben oder Klebemittel, flexible Positionierung möglich

Integration in Bosch Smart Home oder Matter-Systeme zur zukunftssicheren Nutzung

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Bewegungsmelder wird 49,95 Euro kosten. Das ist auf den ersten Blick ein stolzer Preis, doch der Sensor kann in Bosch Smart Home und dank Matter in einem anderen System gleichzeitig betrieben werden.