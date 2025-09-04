Instagram als App endlich auf dem iPad verfügbar

Die IFA steht in den Startlöchern, ab morgen geht es los. Vorher aber ließ Meta bzw. Instagram eine kleine Bombe platzen: Instagram wandert als App endlich vom iPhone auf das iPad. Wir geben einen kurzen Überblick.

Instagram wandert auf das iPad – Fokus auf Reels

Gut Ding will Weile haben, so ein altes Sprichwort. Für das iPad trifft die Aussage im Gegensatz zu einem großen Flughafen und einem unterirdischen Großbahnhof zu.Statt direkt im klassischen Feed zu landen, startet man in den Reels. Dies ist wenig überraschend, liegt der Fokus des Netzwerks schon seit einer geraumen Weile darauf. Das zeigt den Fokus auf Videoinhalte und nutzt den großen Bildschirm für ein intensiveres Seherlebnis. Natürlich sind auch die Stories prominent am oberen Rand platziert und der Zugriff auf Nachrichten ist nur einen Fingertipp entfernt, sodass alle Kernfunktionen schnell erreichbar bleiben. Im „Folgen“-Tab können Nutzer ihren Content nach verschiedenen Kriterien filtern. Zur Auswahl stehen „Alle“, was empfohlene Beiträge und Reels von gefolgten Konten mischt, und die Kategorie „Freunde“, die sich auf Konten konzentriert, denen man gegenseitig folgt. Das eigentliche Highlight dürfte für viele aber die Option „Neueste“ sein. Sie bringt den ersehnten chronologischen Feed zurück, in dem die aktuellsten Beiträge ganz oben erscheinen. Zudem lassen sich auf dem iPad mehrere Spalten anzeigen.

Es braucht lediglich iPadOS 15.1

Bei den Anforderungen zeigt sich Instagram überraschend genügsam. Es braucht lediglich iPadOS 15.1 oder höher. Die App lässt sich ab sofort auf dem iPad im iOS App Store herunterladen und ist kostenfrei. In-App-Käufe bleiben davon ausgeschlossen.