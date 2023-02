Home iCloud / Services Apple TV+: Erste Folge der Thriller-Serie „Liaison“ steht zum Abruf bereit

Apple TV+: Erste Folge der Thriller-Serie „Liaison“ steht zum Abruf bereit

Es ist Freitag und das Wochenende steht an. Wer für heute Abend noch einen Serien-Tipp benötigt, der darf einen Blick auf Apple TV+ werfen. Heute startet eine neue Thriller-Serie, deren Plot und Besetzung recht vielversprechend klingt.

„Liaison“ startet heute auf Apple TV+

„Liaison“ ist eine politische Thriller-Serie, bei der die Motivation des männlichen Charakters immer etwas diffus bleibt. Die Rolle wird von Vincent Cassel besetzt, sein weiblicher Gegenpart wird von Eva Green gespielt – es ist also eine hochkarätige Besetzung. Apple TV+ beschreibt die Serie mit den folgenden Worten:

„Liaison” ist ein zeitgenössischer Thriller mit hohem Einsatz, der untersucht, wie die Fehler unserer Vergangenheit das Potenzial haben, unsere Zukunft zu zerstören, indem er Action mit einer unvorhersehbaren, vielschichtigen Handlung kombiniert, in der Spionage und politische Intrigen gegen eine Geschichte leidenschaftlicher und dauerhafter Liebe abspielen.“

Es gibt für die erste Staffel insgesamt sechs Folgen, die erste Folge ist ab heute abrufbar.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die restlichen fünf Folgen werden dann immer wöchentlich am Freitag bereitgestellt.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!