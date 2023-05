Home Apple Bald eine Milliarde Abonnenten: Apples Services-Segment wächst weiter stark

Apple kann die Anzahl seiner zahlenden Kunden weiter deutlich steigern. Nun haben fast eine Milliarde Kunden ein kostenpflichtiges Abo einer der Apple-Dienste abgeschlossen. Der für Apple so wichtige Services-Bereich wächst weiter schnell.

Für Apple ist das iPhone weiter die Geldmaschine, ohne die das Unternehmen nicht das selbe wäre, aber Apple arbeitet seit Jahren daran, mit dem Services-Segment einen weiteren Unternehmensbereich so auszubauen, dass er als Eckpfeiler des Geschäftsmodells fungieren kann.

Für diese Pläne läuft es gut: Der Services-Bereich hat im letzten Quartal allein 20,9 Milliarden Dollar eingebracht, eine Rekordsteigerung, wie Cook und Co. stolz verkünden konnten. Damit einher geht auch eine weitere Steigerung der Abozahlen.

Apple habe inzwischen 975 Millionen Nutzer eines kostenpflichtigen Dienstes, so Luca Maestri, CFO von Apple im Conference Call. Damit konnte man allein in den letzten drei Monaten rund 40 Millionen neue Abos abschließen. Im letzten Jahr wuchs die Zahl der Abonnenten um rund 150 Millionen Kunden.

Damit hat fast die Hälfte der Apple-Kunden einen kostenpflichtigen iCloud-Speicher, ein Apple Music-Abo, eine Apple TV+-Buchung oder einen anderen Apple-Dienst kostenpflichtig abonniert, was für Apple eine gute Quote ist. Apple hat weltweit mehr als zwei Milliarden aktive Nutzer seiner Geräte, hier gab es keine genaueren Zahlen als die, die wir aus dem Februar kennen. Ebenfalls fragwürdig sind die jedesmal aufs neue kommunizierten Angaben zur Kundenzufriedenheit. Diese stammen stets vom selben Dienstleister und liegen bei iPhone oder Mac stets bei 98 oder 99%, so auch diesmal: 451 Research attestierte Apple eine iPhone-Kundenzufriedenheit von 99%. Den kompakten Überblick über die Zahlen findet ihr hier. Apple hat schwächer als im Vorjahresquartal performt, aber besser als erwartet.

