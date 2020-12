Home Daybreak Apple Apple TV 5 als Spielkonsole? | FreeBuds Studio im Test | halbierte Provision für erste Entwickler – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Leser! Ja ist denn heut schon Weihnachten? Tatsächlich, das Jahr ist fast rum. Manchmal sagen wir Dinge wie „Wie schnell die Jahre doch vergehen!“. Ich weiß, für viele zog sich dieses Jahr allerdings eher wie ein Kaugummi. Ein altes, zähes, schlecht schmeckendes Kaugummi, das man nur zu gerne ausspucken würde. Aber heute, trotz allem, was 2020 mit Corona schief gelaufen ist, hoffe ich, dass ihr ein halbwegs entspanntes Fest im Kreis eurer engsten Angehörigen und mit euren Liebsten feiern könnt. Nachfolgend präsentiere ich euch den Überblick über die Nachrichten des letzten Tages.

Abermals wird über das Apple TV 5 spekuliert. Die nächste Generation der TV-Box soll angeblich mit einem deutlichen Fokus auf Spiele kommen, sagt einer, der es oft mit am besten weiß, mehr dazu lest ihr hier.

Die FreeBuds Studio von Huawei getestet

Gestern konntet ihr wieder einmal ein Review bei uns lesen. Der Kollege hat sich in seinem Test die FreeBuds Studio von Huawei vorgenommen und sie im Spiel der aktuellen Bluetooth-Kopfhörer eingeordnet, hier lest ihr seinen Bericht.

Apples halbierte Provisionen kündigen sich an

Apple hat damit begonnen, ersten Entwicklern die bestätigte Teilnahme am neuen Small Business-Programm zu bescheinigen, hier die Details. Dieses Programm kappt die Abgaben im App Store, die an Apple geleistet werden müssen, auf 15%. Die aller meisten Entwickler können sich um eine Teilnahme bewerben.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Im AppSalat blicken wir auf eine Auswahl von Apps, die Apples neues ProRAW-Feature unterstützt Am iPhone 12 und iPhone 12 Pro können Nutzer ab iOS 14.3 Bilder auch im RAW-Foramt aufnehmen, was die spätere Bearbeitung deutlich erleichtert.

Apple meldet sich zu Problemen mit externen Monitoren.

Wir hatten bereits vor einigen Tagen über Probleme in Zusammenhang mit der Nutzung von externen Bildschirmen am Mac berichtet. Nun hat sich Apple in einem neuen Supportdokument zum Thema geäußert, mehr Details lest ihr hier. Wirklich hilfreich ist dieses Statement aber leider nicht.

Apple verschickt ganz besondere iPhones.

Diese iPhones kann man für kein Geld der Welt kaufen. Bei ihnen wurde die Verschlüsselung von iOS und der Firmware entfernt, sie werden nur an handverlesene Sicherheitsforscher ausgegeben. Apple hat nun damit begonnen, diese iPhones an die ersten Teilnehmer dieses im Sommer angekündigten Programms zu verschicken.

Und nun darf ich euch am Schluss dieser letzten Ausgabe dieser Woche noch einmal ein frohes Fest und frohe Feiertage wünschen. Erholt euch gut!

