Apple Podcasts bindet über 100 Podcasts von anderen Apps ein

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. September 2023 um 08:32 Uhr // Apple // // Keine Kommentare

Vor etwas mehr als zwei Jahren lancierte Cupertino den neuen Service Apple Podcasts, der kostenpflichtige abonniert werden kann. Nach einem unrunden Start baut Apple den Service immer weiter aus, zuletzt gab es mit iOS 17 ein großes Update.

Apple Podcasts bindet über 100 neue Podcasts von anderen Apps ein

Seit gestern ermöglicht es Cupertino, Nutzern von Apple Podcasts auf über 60 Original Podcasts zugreifen können, darunter mehr als 2.500 musikalische Folgen von Apple Music Radio. In diesem Herbst werden wöchentlich neue Sendungen von führenden Apps und Services veröffentlicht. Der Konzern will so seine Plattform als zentrale Schnittstelle aufbauen. Ab Herbst 2023 sollen wöchentlich neue Folgen dazukommen.

„Apple Music ist das Zuhause für Hunderte von Original Sendungen mit den besten Künstlern der Welt und unsere Hörern lieben sie. Hier ist wirklich für jeden etwas dabei, weshalb wir uns freuen, dass wir dies alles in Apple Podcasts zur Verfügung stellen können. So können Abonnenten ihren Favoriten folgen, Episoden in ihrer Mediathek speichern, sich benachrichtigen lassen, wenn neue Folgen verfügbar sind, und offline auf ihren Geräten hören.“

Verknüpfung ist denkbar einfach

Laut der Pressemitteilungsoll das Einbinden denkbar einfach sein. Beim nächsten Öffnen von Apple Podcasts werden die Podcasts der kompatiblen Inhalte direkt verknüpft. Zudem hat der Konzern das UI überarbeitet: uu den neuen Funktionen gehören ein überarbeiteter Player mit Covern im Vollbildmodus, eine optimierte Warteliste, Artwork für Folgen, interaktive Widgets, Suchfilter mit detaillierteren Ergebnissen.

