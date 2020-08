Apple Pay und girocard: So funktioniert die Nutzung mit der deutschen Zahlkarte

Die Unterstützung der girocard durch Apple Pay wird auch ohne virtuelle Kreditkarte auskommen. Somit können Zahlungen dann überall dort durchgeführt werden, wo girocard akzeptiert wird, reguläre Kreditkarten aber nicht. Erster Partner der neuen Unterstützung dürften die Sparkassen werden.

Lange wurde herum gerätselt, auf welche Weise die Nutzung von Apple Pay mit der girocard möglich sein würde. Dass eine solche geplant war, ist schon lange bekannt. Zuerst hatten sich die Sparkassen hierzu entschlossen, comdirect hatte in dieser Richtung etwas geplant, ebenso wie die Volksbanken. Letzte haben sich allerdings mit der Implementierung von Apple Pay auf Kreditkartenbasis bereits wieder verausgabt und die entsprechende Initiative fallen lassen, Apfelpage.de berichtete.

Nun wird klar, wie die Unterstützung der girocard funktioniert: Sie wird ganz regulär seitens Apple implementiert.

Kein Umweg über Kreditkarte nötig

Apple hat die giro card als neue Zahlungsmethode in den entsprechenden Dokumentationen für Entwickler aufgeführt, aktuell ist diese Unterstützung noch als Beta gekennzeichnet. Die Nutzung erfolgt im Rahmen der Verwendung des Frameworks PassKit und ist ab iOS 14 standardmäßig verfügbar. Sie kann aber auch für iOS 13 realisiert werden. Somit müssen Banken nicht weiterhin die Umwege gehen, die bisher genutzt wurden. Bei der commerzbank und einigen Volksbanken sind aktuell etwa virtuelle Kreditkarten nutzbar, mit denen Apple Pay verwendet werden kann.

Nachteil hier ist, dass das nur dort funktioniert, wo auch tatsächlich Kreditkarten an der Kasse akzeptiert werden, was Stand heute in Deutschland längst noch nicht überall gegeben ist. Die Sparkassen stehen angeblich ganz kurz vor dem Start der girocard-Unterstützung, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Ob sie von Anfang an auf die Implementierung seitens Apple setzen, ist nicht mit letzter Sicherheit bekannt.

