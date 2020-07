Apple Pay mit girocard: Volksbanken wollen es der Sparkasse nicht gleichtun

Die Sparkassen werden wohl bald die girocard auch zur Nutzung mit Apple Pay freischalten, bei den Volksbanken ist dergleichen einstweilen nicht zu erwarten. Dabei hatte der Bundesverband zuvor ebenfalls eine Integration seiner girocard in den Bezahldienst von Apple als erstrebenswert bezeichnet.

Apple Pay wird sich wohl auf absehbare Zeit nicht mit der girocard der Volksbanken nutzen lassen. Die Pressestelle des Bankenverbands teilte verschiedenen Medien auf Anfrage mit, dass aktuell keine Integration der girocard in Apple Pay geplant sei.

Ein wenig überraschend kommt diese recht freimütige Mitteilung schon, hatten doch erst gerade die Sparkassen hochoffiziell auf ihrer Website angekündigt, künftig die girocard mit Apple Pay verknüpfen zu wollen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Schon in diesem Sommer soll es losgehen, wenn auch noch kein konkreter Termin feststeht.

Kommt girocard-Nutzung mit Appple Pay auch bei anderen Banken?

An der Stelle muss man sich fragen, ob die ablehnende Haltung der Volksbanken von Dauer sein wird. Der Bankenverband hatte in den letzten Jahren auch eine Unterstützung der girocard bei Apple Pay in Aussicht gestellt, doch nachdem man nun zumindest die reguläre Kreditkartennutzung sowie die virtuellen Kreditkarten als Debit-Variante umgesetzt hat, ist dem Verband offenbar die Dynamik für weitere Großtaten abhanden gekommen. Wir erkundigen uns unterdessen bei anderen deutschen Banken, die Apple Pay anbieten, wie es sich mit ihrer Unterstützung der girocard verhält und informieren euch, sofern sich dabei etwas interessantes ergibt. Auch andere Banken wie etwa die comdirect hatten vor Jahren einmal eine girocard-Unterstützung mit Apple Pay geplant, von diesen Vorhaben hat man aber seitdem nichts mehr gehört.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!