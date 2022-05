Home Daybreak Apple Apple Pay-Monopol am iPhone unter Beschuss | Foxconn sucht schon iPhone-Arbeiter | Safari fällt zurück – Daybreak Apple

Apple Pay-Monopol am iPhone unter Beschuss | Foxconn sucht schon iPhone-Arbeiter | Safari fällt zurück – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple Pay ist der EU ein Dorn im Auge. Der Zahlungsdienst von Apple steht exklusiv am iPhone zur Verfügung und dort wiederum läuft bei Zahlungen per NFC sonst nichts. Finden weder die Kommission, noch Wettbewerber wirklich berauschend und ganz ehrlich: Kann man ihnen nicht verdenken. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Den Hardcore-Fanboys steht jetzt sicher wieder Schaum vorm Mund, aber ich kann es nicht ändern: Wenn weder Paypal, noch die Sparkassen, noch Peter Müller-Finanzdienstleistungen Zahlungen per NFC am iPhone anbieten darf, ist das keine Verbrauchersicherheit, sondern Marktmissbrauch, da beißt keine Maus keinen Faden nicht ab. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob Paypal ein Sympathieträger oder die Sparkassen je daran interessiert waren, einen eigenen Service in Stellung zu bringen. Wichtig ist allein, dass sie es nicht konnten, was den Tatbestand der Diskriminierung erfüllt. Deshalb ist es auch folgerichtig, dass Paypal eine Beschwerde der EU gegen Apple unterstützt hat.

Apple macht Druck bei Foxconn

Das iPhone 14 wird noch gar nicht produziert, aber Apple hat es schon jetzt eilig. Es soll nichts dazwischen kommen, etwa durch neuerliche Lockdowns in China, daher will man Foxconn dazu bringen, schon jetzt Arbeiter für die Montage des iPhone 14 einzustellen, hier dazu die Infos.

Safari fällt hinter Edge zurück

Apple fällt im Browser-Ranking zurück. Der Browser aus Cupertino findet sich nur noch auf dem dritten Platz der weltweiten Nutzung, er liegt damit knapp, aber doch hinter Edge von Microsoft und während bei Safari das Wachstumspotenzial begrenzt ist, ist die Perspektive von Edge rosiger.



Welchen Browser verwendet ihr?

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Neue Betas sind im Feld: iOS 15.5 und iPadOS 15.5 Beta 4, macOS Monterey 12.4 Beta 4, watchOS 8.6 Beta 4 und tvOS 15.5 Beta 4 für Entwickler können geladen werden. Eine neue Beta für das Studio Display gibt es auch.

Snapchat hat eine neue Drohne am Start.

Für Selfies ist sie gut geeignet und soll sich spielend leicht bedienen und fliegen lassen: Snapchat hat eine neue Drohne gestartet, die fliegt aber leider derzeit noch nicht bei uns, hier die Infos.

Ein neuer Router ist am Markt.

AVM hat eine neue Box für superschnelles Internet auf den Markt gebracht: Was die kann, lest ihr hier.

Und wir wollen noch kurz erwähnen, dass Apple Music jetzt auch auf dem Roku spielt, das sind Stick eines US-Streamingdienstes, der inzwischen auch in Deutschland am Markt ist, hier die wenigen wichtigen Details.

Damit darf ich euch einen schönen Mittwoch wünschen, bleibt entspannt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!