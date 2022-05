Home iCloud / Services Apple Music spielt jetzt auch auf Roku-Sticks

Apple Music läuft jetzt auch auf den Streaming-Stick und Smart TV-Devices von Roku. Neukunden können den Dienst einen Monat kostenlos nutzen, wenn sie sich am Roku-Stick anmelden. Damit erschließt Apples Musikdienst eine weitere Streamingplattform.

Apple Music kann nun auch auf den Geräten des amerikanischen Streamingdienstes Roku genutzt werden. Roku war lange Zeit nur für Nutzer in den USA mit den eigenen Produkten und Angeboten am Markt. Inzwischen sind die Geräte und entsprechende Tarife auch in Deutschland verfügbar.

Apple Music-App kann auf Roku-Sticks geladen werden

Die Apple Music-App kann im Roku Channel Store geladen und installiert werden. Im Anschluss stehen dann sowohl die 90 Millionen Songs im Katalog von Apple Music, als auch die Playlists und das Liveprogramm von Apple Music Radio zur Verfügung. 4K-Videos können ebenfalls über die Roku-Player abgespielt werden, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung von Roku heißt.

Für Neukunden gibt es bei einer Registrierung die üblichen 30 Tage kostenlosen Nutzung, bevor das Abo dann zum regulären Preis verlängert wird. Damit hat sich Apple eine weitere Plattform für einen seiner Streamingdienste erschließen.

Apple Music läuft auf diversen Plattformen wie etwa den Fire TV-Geräten und Echos von Amazon, aber auch den Google Nest- und Home-Lautsprechern. Auf den Modellen großer Konsolen ist der Dienst von Apple inzwischen auch angekommen.

