Home Betriebssystem iOS 15.5 und iPadOS 15.5 Beta 4 für Entwickler rollt aus

iOS 15.5 und iPadOS 15.5 Beta 4 für Entwickler rollt aus

Apple hat gerade eben iOS 15.5 und iPadOS 15.5 Beta 4 für die registrierten Developer zur Verfügung gestellt. Die kommende Version von iOS und iPadOS wird wohl vor allem die Performance und Stabilität von iOS und iPadOS weiter verbessern helfen. Neue Funktionen werden derzeit nicht für das Update erwartet.

Apple hat am heutigen Abend die vierte Beta von iOS 15.5 und iPadOS 15.5 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Alle Developer können die neue Testversion damit ab sofort laden und installieren. Wenn der Download bei euch noch nicht angezeigt wird, beachtet bitte, dass Betas immer in Wellen verteilt werden und geduldet euch noch einen Moment.

Die neue Beta wird eine Woche nach der Verteilung der vorangegangenen Testversion an die Entwickler ausgegeben.

Um die vierte Testfassung von iOS 15.5 und iPadOS 15.5 laden und installieren zu können, ist das passende Entwicklerprofil auf dem iPhone oder iPad erforderlich.

iOS 15.5 und iPadOS 15.5 erscheinen in wenigen Wochen für alle Nutzer

Mit dem Update auf iOS 15.5 und iPadOS 15.5 wird Apple wohl in der Hauptsache einige weitere Verbesserungen der allgemeinen Performance, Stabilität und Sicherheit vornehmen. Neue Funktionen sind dagegen eher nicht zu erwarten, mit Ausnahme der Implementierung digitaler Ausweisdokumente in weiteren US-Staaten.

iOS 15.5 und iPadOS 15.5 dürften auch die letzten Updates vor der Verteilung der ersten Beta von iOS 16 und iPadOS 16 an die Entwickler sein. Die kommenden Updates werden in einigen Wochen für alle Nutzer als finale Version erwartet.

Nachtrag

In der originalen Überschrift war irrtümlich die Beta 5 angekündigt worden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!