Home Apple Apple Pay kommt noch vor Jahresende nach Israel

Apple Pay kommt noch vor Jahresende nach Israel

Apple Pay kommt demnächst nach Israel: Der größte Kartenherausgeber des Landes hat den Start des Dienstes für seine Kunden heute offiziell bestätigt. Damit dürfte Apple Pay in dem Land noch vor Ende des Jahres verfügbar werden.

Apple Pay erschließt bald einen weiteren Markt: Der Zahlungsdienst von Apple wird bald in Israel an den Start gehen. Laut lokalen Medienberichten wird der Kartenherausgeber Isracard seinen Kunden Apple Pay anbieten.

Isracard hat mehr als vier Millionen Kunden in Israel, das Unternehmen blickt auf eine 40-jährige Geschäftstätigkeit in dem Land zurück. Von Isracard werden Visa- und Mastercard-Kreditkarten sowie American Express-Karten herausgegeben, daneben gibt es auch Karten unter eigener Marke.

Apple Pay kommt in Israel noch vor Ende des Jahres

Neben Isracard, das den Start von Apple Pay noch für dieses Jahr angekündigt hat, wird der Dienst wohl auch bei zwei weiteren Anbietern starten. Dem Vernehmen nach laufen derzeit Gespräche zwischen Apple und den Diensten Max und ICC. Mit ersterem soll bereits vor Monaten eine Absichtserklärung für eine Unterstützung von Apple Pay unterzeichnet worden sein.

Derzeit ist die Voraussetzuung zur Nutzung von Zahlungsdiensten am iPhone via NFC noch immer Apple Pay, bis auf Deutschland, wie wir damals in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Hier haben die Sparkassen eine gesetzliche Ausnahme erstritten, ohne im weiteren Verlauf eine entsprechende Lösung anzubieten, Apfelpage.de berichtete. Lest hierzu auch unseren Kommentar zur damaligen Berichterstattung.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!