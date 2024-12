Home iCloud / Services Apple Music: Drei neue Live-Sender gestartet

Apple Music: Drei neue Live-Sender gestartet

Apple Musik baut sein Angebot an Live-Radiosendern weiter aus. Mit Apple Music Chill, Apple Music Club und Apple Música Uno gibt es drei neue Sender. Sie alle werden live moderiert und stehen ab sofort weltweit zur Verfügung.

„Apple Music Radio ist das Herzstück unseres Service, das für die Schnittstelle zwischen außergewöhnlichen menschlichen Stimmen und Programmgestaltung mit modernster Technologie steht, die die Kultur prägt und beeinflusst“, sagt Oliver Schusser, Vice President of Music, Sports und Beats bei Apple.

Live moderierte Sender zu unterschiedliche Anlässen

Apple Music hat zu bestimmten Anlässen und Stimmungen eigene Radiosender im Angebot. Den Umfang erweitert Apple nun um die drei angesprochenen Sender.

Apple Música Uno (Affiliate-Link) wird von der lateinamerikanischen Sängerin Becky G und ihrem Team auf Englisch und Spanisch moderiert. „Ich fühle mich unglaublich geehrt, meine eigene Apple Music Radioshow zu bekommen und die Stimme von Apple Música Uno zu sein, wo ich einige meiner Lieblingssongs kuratieren und meine Erfahrungen mit meinen Fans teilen kann“, sagt die Moderatorin.

Apple Music Club (Affiliate-Link) soll ein neues Zuhause für elektronische Musik, Dance und Clubkultur werden. Dort werden DJ Mixe und Sets gespielt, wie man sie auch bei den großen Festivals wie Tomorrowland hört. „Meine Sendung besteht aus einer Reihe von Aufnahmen aus dem Club The Floor, in dem ich im Mai 2024 für zehn Tage in London als Opener aufgelegt habe“, sagt Jamie xx, einer der Moderatoren.

Den Abschluss macht Apple Music Chill (Affiliate-Link). Apple spricht hier von einem „Zufluchtsort, ein Refugium, ein Klangheiligtum“, welches der Sender darstellen soll. „Mein ganzes Leben lang habe ich mich für das langsamere, leisere und geheimnisvollere Ende des musikalischen Spektrums interessiert“, sagt Moderator Eno. „Meine Radiosendung gibt mir die Möglichkeit, einige der Dinge, die ich dort gefunden habe, mit anderen zu teilen.“

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.