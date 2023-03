Home Daybreak Apple Apple Music Classical gestartet | Apple Pay Later rollt in den USA aus | Nur noch eSIM – Daybreak Apple

Apple Music Classical gestartet | Apple Pay Later rollt in den USA aus | Nur noch eSIM – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über Apple Music Classical, Apple Pay Later startet und im iPhone 15 fallen wohl noch mehr SIM-Karten weg. Das und mehr gleich hier!

Apple Music Classical

Nach dem Update auf iOS 16.4 startete damit auch am gestrigen Tag der neue Musik-Dienst. Apple Music Classical bietet in einer eigenen App alles rund um klassische Musik. Die App erinnert an Apple Music und ist genau so aufgebaut, nur dass es hier ausschließlich Klassische Musik gibt und auch mehr Informationen zu den einzelnen Stücken. Apple Music Classical ist kostenlos in einem Apple Music Abo enthalten, welches für 10,99 Euro im Monat abgeschlossen werden kann. Einzeln kann man den neuen Service leider nicht erwerben.

Apple Pay Later startet in den USA

Die ersten Nutzer in den USA erhalten Einladungen zum testen von Apple Pay Later. Es sieht also danach aus, dass der Dienst nun langsam ausgerollt wird. Hierbei ist es einem möglich, Dinge mit Apple Pay zu kaufen und diese später in Raten zu bezahlen. Ein Tochterunternehmen von Apple überprüft die Bonität und gewährt anschließend einen kleinen Kredit, mit dem der Kauf abgeschlossen werden kann.

Nur noch eSIM bei Apple

Mit der iPhone 14-Reihe mussten schon SIM-Karten in manchen Ländern daran glauben. Mit dem iPhone 15 soll dieser Trend nun weiter gehen. Wo genau die physische Karte als nächstes verschwindet, ist noch nicht bekannt. Jedoch will Apple anscheinend an der eSIM festhalten und die physische SIM in Zukunft ganz weglassen. Beide haben sowohl Vor- als auch Nachteile. Beispielsweise bietet nicht jeder Mobilfunkanbieter einen dementsprechenden Tarif an.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch wieder für heute. Euch noch einen schönen und angenehmen Mittwoch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!