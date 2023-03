Home Apps Home Widget for HomeKit ist in Version 1.2.7 da: Das ist neu

HomeKit hatte es in den vergangenen Wochen aufgrund des schmerzlich vermissten Update auf iOS 16.4 etwas schwer und darüber hinaus vermissen wir einige Komfortfunktionen. So ist es immer noch nicht möglich, Widgets der Home-App zu erstellen. Doch dafür gibt es Home Widget for HomeKit und der Entwickler meldet sich mit einem Update zurück.

Home Widget kümmert sich vor allem um eine (unverständliche) Lücke von iOS und iPadOS: Apple bietet nämlich kein Widget für HomeKit-Zubehör an. Genau dies erledigt Home Widget for HomeKit und mit Version 1.2.7 gibt es ein paar wichtige Verbesserungen. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Hinzufügen einer „Relock iPhone“-Funktion nach Verwendung des Lock-Screen-Widgets (nur für die letzte iOS-Version. Bitte aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Geräts).

Hinzufügen eines Dimm-Aktionstyps für Rolladen/Jalousien. Sie können jetzt die Öffnungsposition präzise mit dem Schieberegler einstellen.Hinzufügen der aktuellen Position des Rolladen-/Jalousienfensters auf Button-Elementen (wie bei Dimm-Lichtern).

Hinzufügen einer neuen „Launch Shortcut (ohne Rückkehr)“-Aktion zum Starten von Aktionen wie Öffnen der Fernbedienung des Fernsehers, Sperren des Telefons.

Verbesserung der „Toggle – Dimmer“-Animation, sodass bei einer Lampe, die vom AN- in den AUS-Zustand wechselt, eine Verzögerung besteht, um den Dimmer zu schieben und die AUS-Wechselschalter-Aktion zu löschen.

Verbesserung des Verhaltens des manuellen Verkleinerns der App.

Beheben eines Offset-Problems auf dem Panel-Karussell.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Auch dieses Update ist kostenfrei erhältlich, das ist lobenswert. Wer die App noch nicht kennt und viel mit HomeKit hantiert, sollte einen Blick darauf werfen. Es gibt eine einwöchige Testphase und danach lässt sich die App entweder zu 0,49 Euro pro Monat oder jährlich für 4,99 Euro abonnieren.

Auch der Einmalkauf der Lifetime-Lizenz ist möglich, dann werden 11,99 Euro fällig. Übrigens, das Update folgt kurz nach dem Release von Version 1.2.6, die ebenfalls schon ein paar neue Features mitbrachte

