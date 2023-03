Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin von „Killers of the Flower Moon“ an

Apple TV+ kündigt Starttermin von „Killers of the Flower Moon“ an

Als Apple TV+ an den Start ging, wollte man ausschließlich auf Inhalte aus eigener Produktion setzen. Dieses Mantra hat man nahezu vollständig aufgegeben und nun will man sich auch dem Kinogeschäft zuwenden. Nun verkündete der Streamingdienst, welcher Film als Erstes ab wann in die Kinos gebracht werden soll.

„Killers of the Flower Moon“ wird ins Kino kommen

Apple TV+ hat schon einiger Projekte aus Hollywood übernommen, um diese auf seinem Streamingdienst debütieren zu lassen. Daraus soll nun ein regelmäßiges Engagement werden, Apfelpage berichtete. Der Film „Killers of the Flower Moon“ soll das erste Projekt daraus werden. Martin Scorsese ist nicht nur Regisseur, sondern auch Triebfeder für den Film. Nach explodierenden Kosten zog Paramount den Stecker und Apple schlug für seinen Streamingdienst zu.

Nun kündigte der Streamingdienst via Pressemitteilung an, dass der Film zunächst in die Kinos kommen wird, bevor er exklusiv auf Apple TV+ gestreamt wird. „Killers of the Flower Moon“ spielt in den 1920er Jahren in Oklahoma und dokumentiert den Serienmord an Mitgliedern der Osage-Nation – eine Reihe brutaler Verbrechen, die als „Königreich des Terrors“ bekannt wurden.

Ab 06. Oktober in die Kinos

Paramount ist weiterhin an Bord und wird den Vertrieb für die Lichtspielhäuser in den USA übernehmen. Der Kinostart ist für den 06. Oktober 2023 vorgesehen. Berücksichtig man das übliche Verwertungsfenster von 45 Tagen, ist ein Start auf Apple TV+ Ende November möglich.

