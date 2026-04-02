Apple Intelligence in iOS 27: Apple testet wohl KI-Tastatur

Mit iOS 27 soll endlich Apples großer KI-Wurf gelingen, lange warten wir auf neue Funktionen von Apple Intelligence und eine smartere Siri. Einem Bericht nach testet Apple aktuell die Integration in seine iPhone-Tastatur.

Apples Tastatur war lange Zeit die einzige auf dem iPhone. Vor Jahren entschied sich Apple, auch Drittanbieter zuzulassen. Nicht selten setzen diese mittlerweile auf KI-Vorschläge und verbesserte Autokorrektur. Mit iOS 27 könnte Apple derartige Funktionen in seine eigene Tastatur integrieren.

Kommt Apples KI-Tastatur mit iOS 27?

Einem Bericht von Bloomberg nach testet Apple aktuell eine solche Tastatur intern. Den Informationen nach geht es dabei hauptsächlich um bessere Autokorrektur-Vorschläge. Zudem „erweitere [die Tastatur] die Autokorrektur durch das Anbieten von Alternativwörtern“, so der Bericht. Aus dem gleichen Bericht gehr hervor, dass Siri unter iOS 27 mehrere Anfragen auf einmal verarbeiten können soll.

Die iPhone-Tastatur hat unter iOS 26 einiges an Kritik einstecken müssen. Eingabefehler, Verzögerungen und fehlerhafte Korrekturen sorgten für erheblichen Frust. Mit iOS 26.4 hat Apple Ende März immerhin die Tippgenauigkeit verbessert.

Seid ihr mit der iPhone-Tastatur zufrieden? Freut ihr euch auf mögliche KI-Verbesserungen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.