Hochfliegend hören sich Apples Pläne für Siri an: Die Sprachassistentin soll unter iOS 27 künftig gleich mehrere Aufgaben auf einmal in Angriff nehmen. Derzeit dürften iPhone-Nutzer sich indes eher freuen, wenn Siri auch nur eine einzige Aufgabe fehlerfrei bewältigt.

Apple bastelt mit der Hilfe von Systemrivalen Google bekanntlich an einer deutlich erweiterten Version seines Sprachassistenten Siri. Wie nun aus einem neuen Bericht der Agentur Bloomberg hervorgeht, soll die neue Generation, die mit iOS 27 eingeführt werden könnte, erstmals mehrere Befehle in einer einzigen Anfrage verarbeiten können.

Damit wäre es möglich, komplexe Aufgaben in einem Schritt auszuführen, etwa eine Route zu berechnen und diese anschließend direkt per Nachricht zu versenden. Bislang ist Siri in der Regel auf einzelne Befehle beschränkt, auch wenn Folgefragen ohne erneute Aktivierung gestellt werden können.

Personalisierte Siri seit Jahren angekündigt und noch immer nicht greifbar

Die neuen Funktionen sind Teil der seit 2024 entwickelten KI-Strategie von Apple. Künftig soll Siri stärker personalisiert arbeiten, Inhalte auf dem Bildschirm verstehen und Aufgaben über mehrere Apps hinweg ausführen können. Zudem ist geplant, dass die Assistentin Informationen aus dem Internet zusammenfasst und möglicherweise auch Funktionen zur Bildgenerierung erhält.

Parallel testet Apple laut Bericht auch eine überarbeitete Tastatur mit KI-Unterstützung. Diese könnte neben automatischer Fehlerkorrektur auch Formulierungsvorschläge und Grammatikverbesserungen liefern. Ob die Funktion Teil von iOS 27 wird, ist noch offen. Jüngst musste Apple sich zunächst um einen unschönen Bug in der herkömmlichen Tastatur kümmern, die die Texteingabe zum Glücksspiel machte.

Langfristig will Apple Siri zu einer Chatbot-ähnlichen Lösung weiterentwickeln, die mit Systemen wie ChatGPT, Claude oder Gemini konkurrieren kann. Neben der Integration in die Betriebssysteme iOS, iPadOS und macOS ist offenbar auch eine eigenständige Siri-App nach dem Vorbild der Gemini-Anwendung geplant.

Die neuen Funktionen sollen im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni erstmals vorgestellt werden. Eine Einführung ist für den Herbst vorgesehen, wobei einzelne Features möglicherweise erst mit späteren Updates verfügbar sein werden und zunächst wiederum als Vorabversion gekennzeichnet sein dürften.