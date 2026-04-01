Das versprochene Sicherheitsupdate für iOS 18 wurde soeben von Apple veröffentlicht.

Nutzer, die noch nicht auf iOS 26 aktualisiert hatten, sollten die Aktualisierung umgehend einspielen.

Die mit diesem Patch geschlossenen Schwachstellen werden bereits aktiv ausgenutzt.

Apple hat das erwartete Sicherheitsupdate für iOS 18 veröffentlicht. Mit iOS 18.7.7 reagiert der Konzern auf eine zunehmende Verbreitung der sogenannten Exploit-Kette „DarkSword“.

Das Update steht ab sofort für alle iPhones zur Verfügung, die weiterhin mit dem alten iOS laufen. Es trägt die Build-Nummer 22H340 und schließt Sicherheitslücken, die von Angreifern gezielt ausgenutzt werden könnten, wie Apple sich ausdrückt.

Nutzer älterer iOS-Versionen sind gefährdet

Es kommt nicht sehr häufig vor, dass iPhone-Nutzer auf breiter Basis für Sicherheitslücken im System anfällig sind, im vorliegenden Fall besteht aber wohl nicht nur für spezielle Hochwertziele ein Risiko. Nach Erkenntnissen der Google Threat Intelligence Group wird „DarkSword“ bereits von verschiedenen Hackergruppen eingesetzt. Die Angriffsmethode kombiniert mehrere Schwachstellen und wurde unter anderem für Spionagezwecke sowie den Diebstahl von Kryptowährungen genutzt. Betroffen waren laut Berichten unter anderem Nutzer in Malaysia, Saudi-Arabien, der Türkei und der Ukraine.

Apple hatte zuvor bereits Updates für ältere Geräte veröffentlicht, die nicht mit der aktuellen iOS-Generation kompatibel sind. Mit iOS 18.7.7 wird der Sicherheitspatch nun auch auf weitere Geräte übertragen, die mit iOS 18 eine alte, aber nicht ganz so alte iOS-Version nutzen. Dieses Vorgehen wird in der Branche als „Backporting“ bezeichnet.

Nutzer mit aktivierter automatischer Aktualisierung bekommen das Update automatisch angeboten. Apple empfiehlt darüber hinaus, nach Möglichkeit auf die aktuelle Betriebssystemversion zu wechseln, um von umfassenderen Sicherheitsfunktionen zu profitieren.

Das Update kann über die Einstellungen unter „Allgemein“ und „Softwareupdate“ installiert werden.