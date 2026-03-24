Apple hat gerade eben iOS 26.4 und iPadOS 26.4 für alle Nutzer veröffentlicht. Damit endet die nächste Beta-Runde und iPhone- und iPad-Nutzer können das nachte Update laden.

Apple hat heute Abend wie erwartet iOS 26.4 und iPadOS 26.4 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Dies ist wie üblich in den Einstellungen unter Allgemein > Software-Update möglich.

Das ist neu in iOS 26.4

iOS 26.4 bringt unter anderem neue Emojis, Neuerungen bei Apple Music und in der Podcasts-App, sowie eine Reihe von Verbesserungen. Apple schreibt zum Update konkret:

Apple Music

„Konzerte“ hilft dir, Shows von Künstler:innen aus deiner Mediathek in deiner Umgebung zu entdecken, und empfiehlt dir weitere Künstler:innen basierend auf deinem Hörverhalten.

Mit der Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum werden Titel ohne Internetverbindung identifiziert und Ergebnisse automatisch ausgegeben, sobald du wieder online bist.

Das Widget „Umgebungsmusik“ für „Schlaf“, „Entspannen“, „Produktivität“ und „Wohlbefinden“ präsentiert handverlesene Playlists auf dem Home-Bildschirm.

Bildschirmfüllende Hintergrundbilder verleihen den Seiten für Alben und Playlists ein eindrücklicheres Aussehen.

Bedienungshilfen

Mit der Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ wird helles Blinken beim Tippen auf Elemente wie Tasten minimiert.

Einstellungen für Untertitel und erweiterte Untertitel sind während des Ansehens von Medien über das Untertitelsymbol verfügbar. Dies ermöglicht es, sie einfacher zu finden, anzupassen und eine Vorschau davon zu sehen.

Die Einstellung „Bewegung reduzieren“ reduziert für Personen, die empfindlich auf Bewegungen auf dem Bildschirm reagieren, zuverlässiger die Animationen von Liquid Glass.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen:

Unterstützung für AirPods Max 2

8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, ein:e Balletttänzer:in und ein verzerrtes Gesicht, sind in der Emoji-Tastatur verfügbar.

Freeform erhält erweiterte Tools zur Bildgestaltung und -bearbeitung sowie eine Premium-Inhaltsmediathek und wird zudem Teil von Apple Creator Studio.

Markiere Erinnerungen mit der Schnellsymbolleiste oder durch Gedrückthalten als Dringend. Verwende in deinen intelligenten Listen Filter für dringende Erinnerungen.

Die Kauffreigabe ermöglicht erwachsenen Mitgliedern von Familienfreigabe-Gruppen, bei Käufen ihre eigene Zahlungsmethode zu verwenden, ohne auf den:die Familienorganisator:in angewiesen zu sein.

Die Tastaturgenauigkeit beim schnellen Tippen wird verbessert.

Wie läuft das Update bei euch? Teilt uns gern eure Eindrücke in den Kommentaren unter dem Artikel mit.