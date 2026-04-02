AirTags 2 bekommen erstes Firmwareupdate: Antitracking-Funktion verbessert

Seit Anfang des Jahres sind die AirTags 2 im Handel verfügbar und es dauerte bis Ende März, bis Apple die erste Firmwareaktualisierung veröffentlichte. Wir haben die Details.

Neue Firmware

Die neue Firmware trägt die Nummer 3.0.45 und löst die bisherige Firmware 3.0.41 ab. Apple nennt im Changelog im englischsprachigen Support-Dokument einerseits Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen, andererseits geht das Unternehmen vor allem auf eine Funktion näher ein: AirTags, welche dem Nutzer unbekannt sind, machen nun lauter auf sich aufmerksam. Dies trifft dann zu, wenn die Funktion „In der Nähe suchen“ bemüht wird, um den Aufenthaltsort eines AirTags mit dem im iPhone verbauten Ultrabreitbandchip genau zu bestimmen.

Die AirTags laden sich ihre Updates automatisch

Es gibt keine Möglichkeit, das Update für AirTags, AirPods oder andere Zubehörprodukte von Apple zu beschleunigen oder diese zu verhindern. Die AirTags laden sich eine neue Softwareversion automatisch, sobald sie bereitgestellt wird.