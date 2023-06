Home Daybreak Apple Apple-Headset in mehreren Farben und Speichergrößen? | „Hey Siri“ bald Geschichte? | Umfrage: Worauf freut ihr euch heute am meisten? – Daybreak Apple

Apple-Headset in mehreren Farben und Speichergrößen? | „Hey Siri“ bald Geschichte? | Umfrage: Worauf freut ihr euch heute am meisten? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Das Apple-Headset könnte in sechs Farben und mehreren Speichergrößen angeboten werden. Darüber hinaus könnte „Hey Siri“ bald der Geschichte angehören. Außerdem haben wir eine Umfrage für euch vorbereitet, in der ihr uns mitteilen könnt, worauf ihr euch im Zuge der WWDC am meisten freut. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Apple-Headset in mehreren Farben und Speichergrößen?

Wie in jedem Jahr gibt es auch diesmal einige Last-Minute-Gerüchte kurz vor der WWDC. Diesmal dreht es sich dabei um den Star der Veranstaltung, dem Reality-Headset, das offenbar in sechs verschiedenen Farben und mindestens zwei Speichergrößen erhältlich sein soll. Wie wahrscheinlich dies ist, erfahrt ihr hier.

„Hey Siri“ bald Geschichte?

Wer derzeit Siri ohne Knopfdruck aktivieren möchte, muss die Worte „Hey Siri“ sagen. Doch dies könnte sich schon bald ändern. Dann soll Apples Sprachassistentin nur noch direkt auf ihren Namen hören. Mehr dazu findet ihr hier.

Umfrage: Worauf freut ihr euch heute am meisten?

Heute findet die diesjährige WWDC statt, die womöglich spannender sein könnte als in den vergangenen Jahren. Aus diesem Grund möchten wir wissen, worauf ihr euch heute am meisten freut. Hier könnt ihr an der Umfrage teilnehmen.

Neuer Mac Studio wird immer wahrscheinlicher

So wie es scheint, dürfte Apple am heutigen Tage tatsächlich einen neuen Mac Studio vorstellen. Mehr dazu hier.

Apple-Headset: Besucherinnen und Besucher können es auf WWDC bereits testen

Sobald Apple morgen sein neues Reality-Headset vorstellt, soll es einigen wenigen Besucherinnen und Besuchern auf der WWDC möglich sein, dieses bereits auszuprobieren. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!