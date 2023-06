„Hey Siri“: bald Geschichte? Apple arbeitet an verkürzter Aktivierung

Apples Sprachassistent wird in Zukunft vielleicht auch direkt auf ihren Namen hören: Die Aktivierungsphrase „Hey Siri“ soll dann der Vergangenheit angehören. Ob diese Änderung schon mit iOS 17 kommt, ist allerdings fraglich.

Seit ihrer Vorstellung wird die Sprachassistentin Siri über den Zuruf „Hey Siri“ aktiviert, das könnte sich aber bald ändern. Apple arbeite daran, die Aktivierungsphrase zu verändern, so der Redakteur Mark Gurman von der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Dann würde Siri einfach auf die Nennung des Namens reagieren, wie es heute bei Alexa schon der Fall ist. Wann diese Änderung indes wirksam wird, ob das gar schon mit der Einführung von iOS 17 der Fall sein wird, ist fraglich. Insider berichten, dass schon minimalste Änderungen an Siri aufgrund der Verfahrenheit und Komplexität der Codebasis mit riesigen Umständen verbunden sind, Apfelpage.de berichtete.

Everyone is asking about Siri, AI and WWDC on Monday. One item I haven’t mentioned in a while has been a major project to drop the “Hey” from “Hey Siri.” I’d look out for that possibility next week. https://t.co/jGqyI54SXE

— Mark Gurman (@markgurman) June 2, 2023