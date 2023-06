Home Apple Umfrage: Worauf freut ihr euch am Montag am meisten?

Übermorgen ist es so weit: Apples WWDC 2023 startet. Diese Keynote könnte spannender sein, als frühere Veranstaltungen. Erstmals seit Jahren wird wieder eine echte Innovation erwartet, die die Branche verändern könnte. Aber noch sind viele nicht davon überzeugt, dass AR das nächste große Ding wird. Einige wollen schlicht eine zügige Weiterentwicklung bestehender Hard- und Software. Wie seht ihr das?

Apples Keynote zur WWDC 2023 ist dieses Jahr wohl besonders spannend: Das Apple-AR-Headset wird vorgestellt. Allerdings sind noch längst nicht alle Kunden überzeugt, dass Apple damit einen großen Wurf landet.

Und die Veranstaltung wird wohl so voll gepackt, wie lange nicht, ein regelrechter Monster-Keynote-Abend erwartet uns. Wir wollen von euch wissen, was euer persönliches Highlight am Montag Abend wird.

Umfrage: Worauf freut ihr euch am Montag im Keynote-Livestream besonders?

Stimmt in unserer Umfrage ab und kommentiert auch gern unter dem Artikel.



Welche Neuerung wird für euch am spannendsten?

