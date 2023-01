Home iCloud / Services Apple Fitness+ bekommt Kickboxen als neue Sportart und weitere neue Inhalte

Apple Fitness+ bekommt Kickboxen als neue Sportart und weitere neue Inhalte

Apple Fitness+ kann bald auch Kickboxen vermitteln. Ab kommender Woche können Nutzer diesen Sport mit dem Fitnessdienst von Apple trainieren. Neu hinzu kommen zudem Meditationsübungen und verschiedene weitere Workouts. Zudem treten neue Trainer dem Team bei.

Apple ergänzt seinen Sport-Service Fitness+ mit zusätzlichen Inhalten. Bald können Abonnenten auch Kickboxen mit Apple Fitness+ trainieren, wie das Unternehmen vor kurzem in einer entsprechenden Mitteilung erklärt hat. Für die Trainings ist keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich und die Workouts können zehn, 20 oder 30 Minuten lang sein.

Die Kickbox-Workouts werden ab kommendem Montag auf Apple Fitness+ eingestellt, sie können laut Apple dazu beitragen, Ausdauer, Kraft und Koordination der Trainierenden zu stärken. Daneben kommen noch weitere neue Inhalte hinzu.

Neu ab kommender Woche

e Trainer und Trainings auf Apple Fitness+

So werden etwa neue Meditationsinhalte auf Apple Fitness+ eingeführt, außerdem startet kommende Woche auch die fünfte Staffel von „Time to Walk“, einer Art begleitetem Spaziergang, auf dem der Nutzer von bekannten Persönlichkeiten eine launige Geschichte erzählt bekommt.

Auch werden zwei neue Trainer im Kursprogramm von Apple Fitness+ auftauchen: Es sind Brian Cochrane und Jenn Lau. Weitere Details zu den neuen Inhalten finden sich in Apples Mitteilung.

Apple Fitness+ kostet zehn Euro im Monat und die Inhalte sind bis heute nur in Englisch verfügbar. Wem das nichts ausmacht, kann durchaus das ein- oder andere hilfreiche Trainings mitmachen. Um Apple Fitness+ nutzen zu können, ist inzwischen nicht mehr zwingend eine Apple Watch erforderlich. Der Dienst kann auch am iPhone und am Apple TV genutzt werden.

