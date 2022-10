Home iCloud / Services Apple Fitness+: Ab Montag auch ohne Apple Watch nutzbar

Apple Fitness+: Ab Montag auch ohne Apple Watch nutzbar

Apple Fitness+ startet in wenigen Tagen erstmals auch für Nutzer ohne Apple Watch. Diese Neuerung war bereits angekündigt worden. Nach wie vor wird eine Uhr allerdings am ehesten dazu beitragen, möglichst viel aus den Kursen herauszuholen. Eine weitere interessante Neuerung betrifft nur Kunden in den USA.

Apple Fitness+ wird es bald auch ohne Apple Watch geben. Bis jetzt war eine Uhr von Apple Pflicht, um die kostenpflichtigen Sportkurse des Unternehmens nutzen zu können. Ab dem 24. Oktober entfällt diese Voraussetzung, wie Apple in einer entsprechenden Mitteilung ausführt.

Die Sensoren des iPhones werden dann herangezogen, um den Bewegungserfolg abzuschätzen. Natürlich sind damit auch Einschränkungen verbunden.

Neue Möglichkeiten für kostenloses Abo

Alle rund 3.000 Kursprogramme aus verschiedensten Sportarten mit zumindest in den USA bekannten Sportlern, Trainern und prominenten Persönlichkeiten werden Kunden bald auf dem iPhone nutzen können und zwar in allen 21 Märkten, in denen Apple Fitness+ angeboten wird. Darüber hinaus wird es Apple Fitness+ auch kostenlos geben.

Diese Option ist interessant, sie ist bis auf weiteres nur in den USA verfügbar, könnte aber ein Vorbild für eine Umsetzung in Deutschland sein. Apple Fitness+ ist bei einigen US-Krankenversicherungen und einem Fitnessprogramm für Senioren eine Inklusivleistung, die kostenlos aktiviert werden kann.

Ob europäische Krankenkassen diese Idee in Zukunft aufgreifen, muss sich noch zeigen. Nach wie vor bleibt das Programm sehr US-zentriert. Alle Inhalte gibt es nur in Englisch mit Untertiteln. Neu dazu kommt eine Spotlight-Serie mit Taylor Swift.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!