Apple hat ein Event zur Vorstellung neuer Produkte angekündigt.

Die Veranstaltung steigt am 04. März in New York.

Erwartet werden mehrere neue Mac-Modelle und auch ein neues iPhone.

Apple hat für den 4. März 2026 um 09:00 Uhr Ortszeit eine „Special Apple Experience“ in New York angekündigt. Zu der Veranstaltung wurden ausgewählte Entwickler und Medienvertreter eingeladen.

Weitere Details zum Inhalt des Termins nannte das Unternehmen nicht. Auffällig ist jedoch die Wortwahl: Apple spricht ausdrücklich von einer „Experience“ und nicht von einem klassischen „Event“. Beobachter werten dies als Hinweis darauf, dass es sich nicht um eine groß angelegte, weltweit live übertragene Präsentation aus Cupertino handeln dürfte, sondern um ein kleineres Format vor Ort.

Apple-Event: Diese neuen Produkte werden erwartet

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem mehrere neue Produkte kurz vor ihrer Vorstellung stehen sollen. Erwartet werden unter anderem das iPhone 17e, neue MacBook-Pro-Modelle mit M5 Pro und M5 Max, ein iPad Air der achten Generation sowie das iPad der zwölften Generation. Auch ein günstiges MacBook soll dem Vernehmen nach kurz vor dem Launch stehen. Ob eines oder mehrere dieser Geräte im Rahmen der New Yorker Veranstaltung präsentiert werden, ist bislang offen.

