iOS 27: Genmoji soll überzeugender und praxistauglicher werden

Genmojis am iPhone sind als Feature nicht unumstritten. Manche finden nicht wenig Gefallen an den KI-generierten Emojis, für andere ist die ganze Funktion vollkommen sinnlos und zudem noch schlecht umgesetzt. So oder so, Apple will Genmoji ausbauen, was wenig überrascht, wenn man auf Apples Vergangenheit mit smarten Emoji-Funktionen blickt.

Apple will die KI-Funktion Genmoji in iOS 27 offenbar grundlegend überarbeiten. Laut dem Bloomberg-Reporter Mark Gurman soll die Funktion künftig intelligenter arbeiten und Nutzern automatisch personalisierte Emoji-Vorschläge liefern.

Genmoji ist Teil von Apple Intelligence und ermöglicht es, per KI individuelle Emojis aus Texteingaben zu generieren. Die Berechnung erfolgt direkt auf dem Gerät, allerdings galt die Funktion bislang als technisch problematisch. Laut Gurman hätten viele generierte Emojis nicht den hochglanzpolierten Beispielen aus Apples Marketing entsprochen. Zudem sollen die zugrunde liegenden KI-Modelle iPhones spürbar erhitzt und den Akku belastet haben.

So soll Genmoji besser werden

Apple habe diese Probleme inzwischen optimiert und arbeite zusätzlich an einer neuen Funktion namens „Suggested Genmoji“. Dabei analysiert das System laut Bericht Fotos sowie häufig verwendete Formulierungen und schlägt automatisch passende Emojis vor, ohne dass Nutzer selbst Beschreibungen eingeben müssen.

In den Tastatur-Einstellungen von iOS 27 soll dazu ein neuer Hinweis erscheinen:

„Vorgeschlagene Genmojis werden aus Ihren Fotos und Ihren häufig getippten Phrasen erstellt.“

Die Funktion soll optional bleiben und sich deaktivieren lassen. Damit versucht Apple offenbar erneut, generative KI stärker in den Alltag von iPhone- und iPad-Nutzern zu integrieren, nachdem die erste Genmoji-Version gemischte Reaktionen ausgelöst hatte.

Die erste Beta von iOS 27 wird zur Entwicklerkonferenz WWDC 2026 im kommenden Monat erwartet. Der Marktstart dürfte wie üblich im Herbst erfolgen.

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