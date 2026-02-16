Das könnt ihr auf Apple Arcade im März 2026 zocken

In der öffentlichen Wahrnehmung genießt Apple Arcade nicht die ganz große Aufmerksamkeit, wird vom Hersteller aber konstant gepflegt. Kommenden Monat wird es wieder ein paar neue Spiele geben, wir geben einen kurzen Überblick.

Vier neue Spiele

Der Service bekommt im März vier neue Spiele, wobei „Oceanhorn 3: Legend of the Shadow“ als absolutes Highlight hervorgehoben wird:

Oceanhorn 3: Legend of the Shadow“,

Spieler erkunden verstreute Inseln, bereisen Meere und stoßen auf Überreste alter Zivilisationen. Dabei bleibt die Grundstruktur der Serie erhalten. Erkundung, Kämpfe und Rätsel greifen ineinander und werden schrittweise erweitert. Neu hinzu kommt ein stärkerer Fokus auf Seefahrt und großflächige Areale, die mehr Bewegungsfreiheit bieten. Das Kampfsystem setzt weiterhin auf direkte Steuerung, soll aber durch neue Bewegungsoptionen und Gegnerarten abwechslungsreicher ausfallen. Die Entwickler sprechen von einer Welt im Umbruch, in der frühere Konflikte nachwirken und neue Bedrohungen entstehen

Pocket Love!+

Hier kann man gemeinsam mit Partner und Haustier in ein liebevoll gestaltetes Zuhause ziehen, das Interieur anpassen und sich einfach ausleben

Flow Free+

Hierbei handelt es sich um ein beliebtes Puzzlespiel, bei dem man gleichfarbige Felder mit Rohrleitungen verbinden muss

Doraemon Dorayaki Shop Story+

Alle vier Spiele sollen bereits ab dem 05. März 2026 bei Apple Arcade verfügbar sein.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig zu wissen: Hier gelistete Spiele dürfen weder Werbung noch zusätzliche In-App-Käufe enthalten.