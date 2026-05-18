Meta veröffentlicht „Instants“: Zwischending aus neuer Funktion und eigener App

Man mag es kaum glauben, im Jahr 2026 werden noch immer soziale Netzwerke auf den Markt gebracht. Aktuell versucht sich eYou als eine europäische Version von Twitter/Threads. Thread stammt bekanntlich von Meta und ist eng mit Instagram verknüpft. Das ist auch das Stichwort, denn innerhalb von Instagram gibt es eine neue Funktion bzw. App namens „Instants“. Wir geben einen kurzen Überblick.

Was ist „Instants“

Instants ist Metas neuer Ansatz für spontane, unbearbeitete Schnappschüsse im Instagram-Universum: kein Druck, keine Filter, kein Perfektionismus – einfach der Moment. Die Aufnahmen landen als Stapel in den Posteingängen der Freunde und verschwinden nach dem Ansehen, während sie beim Absender bis zu einem Jahr im Archiv bleiben. Freunde können direkt reagieren, Antworten landen in den DMs. Jugendschutzfunktionen wie Zeitlimits, Schlafmodus und elterliche Aufsicht sind ebenfalls an Bord. Meta versteht Instants ausdrücklich als Experiment, das je nach Nutzungsverhalten weiterentwickelt werden soll.

Wo ist die Funktion zu finden?